重案解密｜梁諾妍遭老公洪永城暴力勒頸  獲封郭少芸2.0入行僅拍3劇  3招收服冇腳雀仔老公

TVB熱播劇《重案解密》近期引起熱烈討論，其中洪永城飾演的高智慧型魔警周友禾演技獲得激讚，完美演繹出反派的變態與兇殘。而劇中最震撼網民、引發網上熱話的一幕，莫過於他在劇中竟然對現實中的老婆梁諾妍（Inez）痛下毒手！這場「手刃愛妻」的戲份講述飾演被害警員妻子的梁諾妍企圖尋找真兇，卻遭洪永城尾隨割頸重傷。雖然對手是自己的愛妻，但洪永城絲毫沒有憐香惜玉，出盡全力死命勒實梁諾妍的脖子，場面極度逼真震撼。網民除了大讚洪永城演技大爆發，也紛紛笑言：「Tony今晚返屋企肯定要跪榴槤」、「洪永城你欠老婆一個LV」。

梁諾妍背景猛料

戲內慘遭毒手，戲外的梁諾妍其實背景絕不簡單。現年38歲的梁諾妍在澳門出生，畢業於加拿大多倫多大學經濟與媒體研究學系，回流香港後從事全職模特兒。入行超過10年的她雖然拍劇經驗不多，僅參演過《歎息橋》、優酷《家族榮耀之繼承者》及今次的《重案解密》，但主持經驗卻相當豐富。早前她在《家族榮耀之繼承者》中飾演大馬拿督千金，一出場便極度搶鏡，更被網民指撞樣郭少芸，封為「郭少芸2.0」。除了演藝事業，熱愛運動的梁諾妍在2017年已榮升老闆娘，合資開設健身工作室並考獲多個運動教練牌照，絕對是才貌兼備的獨立女性。

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梁諾妍抗衡黃翠如？

洪永城與梁諾妍是圈中出名的恩愛夫妻，不過這段婚姻也曾要面對黃翠如這個「第三者話題」。洪永城與黃翠如自從有線電視年代已是深入民心的熒幕CP，即使雙方已各自婚嫁，網上的緋聞與討論仍未停止。黃翠如曾在一場無綫頒獎禮後，上載與洪永城的翹手合照並感嘆有一種感覺是「畢業了」，結果惹來部分網民批評她消費男方。當時身為正印的梁諾妍罕有地親自「踩場」留言，笑指老公「個頭真係好大好大好大」，此舉被網民解讀為極具智慧的「宣示主權」，而黃翠如亦幽默回覆洪太，成功化解了一場網絡風波。

梁諾妍3招收服洪永城

事實上，洪永城在遇上梁諾妍之前，感情底子頗花，曾有「冇腳雀仔」及「多嘴城」的稱號，曾與唐詩詠拍拖三年，又與蔡思貝等人傳過緋聞。但自從與Inez相戀後，洪永城便性格大變，甘願化身「愛妻號」做司機遞水抹汗，陪老婆練跑行山。梁諾妍能成功收服這隻「冇腳雀仔」，全靠三大招數：第一，擁有自己的事業，獨立自主不依賴；第二，廚藝了得，成功留住老公的胃；第三，性格獨立的她在適當時候給予關心與空間，不會讓另一半有窒息感。這次夫妻檔在《重案解密》中的精采互動與化學反應，不僅讓觀眾見識到兩人的專業，也證明了梁諾妍確實是洪永城的最佳賢內助。

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