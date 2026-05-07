重案解密丨67歲苗僑偉演警長「阻後生仔上位」？等做老竇被指令人出戲 獲撐凍齡似半百

80年代出道的「三哥」苗僑偉即使已屆67歲，魅力依然不減，繼續在螢光幕前穩坐男主角之位。由他主演、優酷與寰亞傳媒聯合出品的劇集《重案解密》，近日在TVB播出，劇中他飾演警長杜凱斌。然而，由於其真實年齡已到退休年紀，因此引來部份網民熱議，認為苗僑偉演警長似乎太老，有留言指：「警務處長都未必可以做到67歲」，引來其他網民為苗僑偉平反。

67歲苗僑偉演警長引熱議

有網民近日在Threads上表示，「（苗僑偉）67歲仲可以做幹探角色，唔怪之得話依家啲年輕人好難向上游，欠嘅唔係運氣而係機會！講真，警務處長都未必可以做到67歲啦！」而且苗僑偉與周家怡在劇中飾演夫妻，他們更有期待BB出生，以及周家怡在劇中流產，二人失去做新手父母機會的戲份，情節讓一些觀眾感到「出戲」。

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網民力撐苗僑偉有型過後生仔

不過，更多網民選擇力撐苗僑偉，紛紛留言為他平反。許多粉絲留言大讚他保養得宜：「外型最多50幾」、「有型過好多後生仔」。亦有網民表示：「做戲啫，唔洗咁認真。」有人指出戲劇本身就是創作，不應與現實混為一談，更指出任達華等資深演員也曾飾演過與真實年齡有差距的角色。大批支持者表示，演員的價值在於演技與魅力，苗僑偉的專業表現足以讓觀眾信服，年齡不應成為限制他戲路的枷鎖。

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