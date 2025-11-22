「黃翠如冤家」細女奶嘴打孖啜 眼仔睩睩超得意 與星爸似足餅印

洪永城（Tony）因拍攝旅遊節目入屋，與好拍檔兼好友黃翠如先後加入TVB，鏡頭前的「歡喜冤家」形象大受觀眾歡迎，不少網民都曾幻想二人能結婚。但最終黃翠如選擇了蕭正楠，而洪永城則與梁諾妍（Inez）於2021年結婚，家庭生活一直備受關注。近日梁諾妍分享了細女洪靖愉（Beryl）的可愛照片，Beryl眼仔睩睩，臉頰飽滿，笑容非常甜美，融化了一眾網民的心。Beryl更含著兩個奶嘴，一雙大眼晴好奇地望著鏡頭，可愛模樣令人忍俊不禁。

洪永城梁諾妍三年抱兩幸福滿瀉

洪永城和梁諾妍於2021年舉行婚禮，並在婚禮上驚喜宣布梁諾妍懷孕的消息，雙喜臨門。 婚後，洪永城更顯得愛家，不時在IG分享與家人的溫馨點滴，成為圈中好爸爸、好老公代表之一。洪永城與梁諾妍三年抱兩，大女洪靖嵐（Amber）已經3歲，而細女Beryl亦已8個月大。 梁諾妍曾笑言，細女Beryl比姐姐更像爸爸。從近日梁諾妍分享的照片可見，Beryl遺傳了爸爸的優良基因，五官精緻，尤其一雙大眼晴，與爸爸餅印一樣。

洪永城細女眼下現士多啤梨痣

早前，Beryl曾因眼下出現「士多啤梨痣」而需接受治療，當時梁諾妍亦有在社交平台分享女兒的情況，幸好Beryl精神不俗，現時看來已經康復。

洪永城與梁諾妍結婚3年，感情依然甜蜜。梁諾妍不時在IG放閃，分享與老公的甜蜜互動。 早前，她更上載影片，大讚洪永城「冇揀錯老公」，羨煞旁人。不過，三年抱兩的背後，梁諾妍的身體卻付出不少。梁諾妍早前直認誕下第二胎後身體變弱，因為與第一胎相隔三年，年紀較大，康復期需要更長時間，懷孕期間亦病痛多多。洪永城亦坦言對太太的狀況感到心痛，直指太太「的確可能會令身體上弱咗少少啦」。

事實上，梁諾妍產後曾因乳腺炎發高燒，以及大腿「生瘡」等問題多次入院。近日，她更透露因跑步過量影響經期，需要接受針灸治療。雖然梁諾妍表示自己目前的身體狀況不及從前，但認為還算不錯，並會繼續努力做運動和補充營養品，盡快恢復。

