因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴

太極樂隊「御用填詞人」因葵（本名陸謙遊）今日（7日）被公布逝世消息，終年60歲。因葵除了在八、九十年代為香港樂壇貢獻無數經典詞作外，近年最令網民印象深刻的事件，莫過於在2023年捲入周永恆的「家暴羅生門」風波。當時因葵為了替好友周永恆出頭，不惜在社交平台公開周永恆重傷流血的照片，揭發他疑遭內地太太陳薇（Britni）家暴，意外曝光了兩人深厚的交情。近來周永恆再爆桃色新聞，與第二任太太陳薇宣布離婚，早前亦曾有網民回憶起因葵2023年的言論。

因葵視周永恆為「世侄」

一直被外界封為「世紀賤男」的周永恆，過往曾因家暴前妻趙頌茹而惹上官非。然而，因葵卻看到他不同的一面。據悉，因葵與周永恆約於2019年認識，兩人經常一起健身、研究宗教哲學及音樂創作。

相關閱讀：太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞

因葵與周永恆因情緒病相知相惜

因葵曾透露自己也是情緒病康復者，所以非常理解患有情緒病的周永恆。他表示周永恆在接受腦部手術後，情緒已大有改善，兩人甚至會一起「傾佛偈」。因葵一直視對方為「世侄」及音樂上的創作夥伴，兩人更曾打算合作推出一首名為《賤男》的歌曲，希望能透過音樂尋找靈魂。

相關閱讀：專訪丨周永恆疑遭內地妻屈家暴被捕！ 填詞人因葵怒斥有人偷工作錄音當證據

因葵曾公開周永恆受傷照

2023年4月，因葵突然在Facebook「連環爆seed」，公開多張周永恆頭部受傷流血、需剃髮縫針的照片，指控周永恆的內地太太陳薇有暴力傾向，並一直向身邊朋友說謊「誣捏老公打老婆」。因葵當時在受訪時激動表示，周永恆當時剛做完腦瘤手術，情緒病正逐漸好轉，卻遭到女方暴力對待及誣衊。他更公開狠批有人「講大話」及「想紅」。

相關閱讀：周永恆案｜4月底因葵公開周永恆爆頭照 內地太太兩度發文回應後夫被捕

因葵澄清周永恆「爆粗錄音」真相

當時事件愈演愈烈，陳薇報警求助，周永恆隨後亦被警方拘捕。對於有指周永恆曾瘋狂爆粗及咆哮，因葵親自還原真相，怒斥有人將他的「創作」偷竊並當成犯罪證據。

因葵解釋，為了幫助周永恆做唱歌情緒訓練，他特意寫了一份包含各種粗口和激動台詞的「劇本功課」，讓周永恆在家中練習。沒想到這些工作錄音卻被女方偷錄，並向警方舉報成為家暴證據。因葵對自己的創作被挪用來誣告朋友感到極度憤怒，因此才決定將事件和盤托出。雖然事件最終進入司法程序，但也讓大眾看見了這位資深填詞人生前對兄弟義氣相挺的真性情。

相關閱讀：太極演唱會獲吳君如驚喜現身 大膽重提雷有輝李麗珍舊情 成員與Gary隔空合唱眼濕濕

周永恆通街激咀周曉彤？