Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞

影視圈
更新時間：21:54 2026-05-07 HKT
發佈時間：21:54 2026-05-07 HKT

曾為本地樂壇寫下無數經典的著名填詞人因葵（本名陸謙遊）離世，終年60歲。與他合作無間的太極樂隊在Facebook上公布因葵的死訊，字裏行間流露著極度悲痛與不捨，樂迷及圈中好友紛紛表示悼念。

太極樂隊公布因葵死訊

太極樂隊在帖文中沉痛表示：「收到消息後，我哋每一個心裏面真係好難受。咁多年嚟，你唔單止係我哋太極最重要嘅作詞人，更加係同我哋一齊成長、一齊癲嘅好兄弟。」樂隊感激因葵用文字賦予其音樂靈魂，並承諾會繼續傳唱他的作品：「多謝你為我哋寫咗咁多經典，你先走一步，我哋會繼續唱落去，將你嘅才華永遠留喺舞台上面。」文末更向已故的太極成員唐奕聰（Gary Tong）喊話，希望兩位好兄弟在天國繼續玩音樂：「兄弟，一路好走。喺天堂同Gary Tong夾住band先，我哋喺下面繼續聽你哋嘅音樂。永遠懷念你。」

因葵與太極淵源深厚被譽為「御用填詞人」

人稱「葵叔」的因葵，本名陸謙遊，是一名中意混血兒。他與太極樂隊的緣分始於中學時期，當時他與樂隊主音雷有暉是同班同學。他的填詞生涯亦是由太極展開，第一首公開發表的作品正是太極的經典名曲《紅色跑車》，其後更為樂隊創作了《迷途》、《禁區》、《全人類高歌》等大量膾炙人口的歌曲，因此被外界譽為太極的「御用填詞人」。

因葵曾為鄭秀文、張國榮、陳百強填詞

除了太極的作品外，因葵的才華亦遍及整個八、九十年代的樂壇，曾為張學友《只願一生愛一人》、鄭秀文《插曲》、張國榮《絕不可以》、陳百強《幻像》等巨星創作。其中，他為鄭秀文填詞的《插曲》更一舉奪得1999年《十大勁歌金曲頒獎典禮》的最高榮譽「金曲金獎」，足證其實力備受肯定。除了幕後創作，因葵亦曾與音樂人陳輝陽及余力姬組成前衛音樂組合「余力機構」，並獲得商業電台叱咤樂壇生力軍組合金獎。

周啟生悼念故友因葵

消息傳出後，音樂人周啟生亦於Facebook發文悼念故友，寫道：「因葵老弟，往生極樂！但願你在歸家嘅路上一切平安。」因葵的離去，無疑是香港樂壇的一大損失，但他留下的動人詞作，將會與香港人的集體回憶一同永存。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
14小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
11小時前
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
10小時前
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩。新華社／路透社
兩任落馬國防部部長魏鳳和、李尚福被判死緩
即時中國
3小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
16小時前
00:59
天氣｜低壓槽明日殺到！部分地區有狂風雷暴 AI料黑格比移向呢個方向！
社會
8小時前
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
元朗松記燒鵝重開！30年老字號一度結業 進駐金記燒臘舊舖位 曾陷天價粉葛湯爭議
飲食
6小時前
羅偉文（蒙頭）謀殺定罪上訴得直，但案件仍需發還高院重審。
寶林邨床底藏屍案 吸毒無業漢謀殺罪上訴得直 撤銷定罪發還重審
社會
6小時前