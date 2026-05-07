太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞

曾為本地樂壇寫下無數經典的著名填詞人因葵（本名陸謙遊）離世，終年60歲。與他合作無間的太極樂隊在Facebook上公布因葵的死訊，字裏行間流露著極度悲痛與不捨，樂迷及圈中好友紛紛表示悼念。

太極樂隊公布因葵死訊

太極樂隊在帖文中沉痛表示：「收到消息後，我哋每一個心裏面真係好難受。咁多年嚟，你唔單止係我哋太極最重要嘅作詞人，更加係同我哋一齊成長、一齊癲嘅好兄弟。」樂隊感激因葵用文字賦予其音樂靈魂，並承諾會繼續傳唱他的作品：「多謝你為我哋寫咗咁多經典，你先走一步，我哋會繼續唱落去，將你嘅才華永遠留喺舞台上面。」文末更向已故的太極成員唐奕聰（Gary Tong）喊話，希望兩位好兄弟在天國繼續玩音樂：「兄弟，一路好走。喺天堂同Gary Tong夾住band先，我哋喺下面繼續聽你哋嘅音樂。永遠懷念你。」

因葵與太極淵源深厚被譽為「御用填詞人」

人稱「葵叔」的因葵，本名陸謙遊，是一名中意混血兒。他與太極樂隊的緣分始於中學時期，當時他與樂隊主音雷有暉是同班同學。他的填詞生涯亦是由太極展開，第一首公開發表的作品正是太極的經典名曲《紅色跑車》，其後更為樂隊創作了《迷途》、《禁區》、《全人類高歌》等大量膾炙人口的歌曲，因此被外界譽為太極的「御用填詞人」。

因葵曾為鄭秀文、張國榮、陳百強填詞

除了太極的作品外，因葵的才華亦遍及整個八、九十年代的樂壇，曾為張學友《只願一生愛一人》、鄭秀文《插曲》、張國榮《絕不可以》、陳百強《幻像》等巨星創作。其中，他為鄭秀文填詞的《插曲》更一舉奪得1999年《十大勁歌金曲頒獎典禮》的最高榮譽「金曲金獎」，足證其實力備受肯定。除了幕後創作，因葵亦曾與音樂人陳輝陽及余力姬組成前衛音樂組合「余力機構」，並獲得商業電台叱咤樂壇生力軍組合金獎。

周啟生悼念故友因葵

消息傳出後，音樂人周啟生亦於Facebook發文悼念故友，寫道：「因葵老弟，往生極樂！但願你在歸家嘅路上一切平安。」因葵的離去，無疑是香港樂壇的一大損失，但他留下的動人詞作，將會與香港人的集體回憶一同永存。