太極演唱會獲吳君如驚喜現身 大膽重提雷有輝李麗珍舊情 成員與Gary隔空合唱眼濕濕

《太極樂隊40周年巡迴演唱會 香港站》晚上（2日）於啟德體藝館舉行，以一曲《迷途》為個唱掀序幕，成員們各有Solo部分，朱翰博（Ricky）在獻唱《我和太極一起走過的日子》時，指每次唱這首歌都會想起Gary（唐奕聰），想起當時對方通宵教他如何去唱，感受到他對音樂的熱誠，會永遠懷念他。自唐奕聰離世後，太極每次開騷都會有懷念他的部分，這晚在懷念部分，螢光幕先打出「我們都會 一生想念你 一生不再說別離」字幕，並由鍾達茵獻唱《痛》，太極在獻唱《一生不再說別離》時，螢光幕播出唐奕聰在錄音室自彈自唱的片段，樂隊與他隔空合唱，以此片紀念唐奕聰。

吳君如指當年太極MV是AI

太極在演唱會上首度公開獻唱新歌《回憶殺》和《When you need a friend》，歌神許冠傑亦為紀念太極樂隊40周年，為他們作了新歌《我願長伴您》，繼早前公開了手寫歌詞，這晚更拍短片支持。Encore時，嘉賓吳君如登場，經典金曲《紅色跑車》MV女主角正是當年剛出道、只有19歲的吳君如，她現身後看到螢光幕所播的MV時即笑指是AI，自言剛出道不久，前2年還與小鮮肉合作電影《我談的那場戀愛》，故不會拍到40年前的MV，當雷有輝稱呼她做君如姐時，她即扮嬲，雷有輝即改叫她「君如妹」。吳君如逐一和成員們擁抱，指大家已多年無見，又說與劉賢德以前是鄰居，笑他經常「焚機」，所以才搬走，並讚他是好老公，不時交流育兒心得。其後又與雷有輝「翻舊帳」，指當時因擔住煙拍MV，之後做不到女主角，只做小三、舞女等角色，「好聽是喜劇之王，不好聽是諧星，當時一到現場見到他（雷有輝）望住我，眼神寫住『做乜電視台派條咁嘅女比我』，你當然想女主角是邱淑貞、吳家麗、朱茵、劉嘉玲、又或者是李…..。」當她想講對方舊愛李麗珍時就口窒窒，問雷有輝是否能講得，他即表示無問題，又說個人品味比較高，有得揀想揀「程大嫂」和「洪興十三妹」，吳君如笑說：「當時我未夠紅，你哋都未夠紅，所以無得揀，but，無得揀的情況下都能成為經典。」唱完後又問他們當年一班年輕人為什麼會取名「太極」，他們解釋想了很多名字，最終覺得「太極」有天時地利人和的意義，吳君如笑指現在的他們就很適合「太極」，「希望太極60周年再call我，大家計計我們到時幾多歲，我們努力呀。」最後太極二度encore，以《留住我吧》為演唱會劃上句號。

太極望有機與許冠傑同台演出

太極受訪時大讚氣氛很好，笑指兩次encore差點唱過鐘，問到只開一場會否不夠喉？劉賢德提議下次以套票形式開2日，一日唱比較sidetracked的歌，一日就唱主流熱門歌，雷有輝則指今次只是巡唱其中一站，之後陸續有來，他們都希望唱到澳洲、美加等地，因他們有不少外地粉絲，他們都想太極到當地開騷，想親眼看他們的現場演唱會，笑指只要有機會，那裡都想去。講到紀念唐奕聰的環節，他們都表示很感動，Ricky直言唱歌時感觸到眼濕濕，唱到走音，劉賢德亦指大家在排練時都很感動。他們這晚請來吳君如做嘉賓，笑指是由監製邀請，與她很久無見，對於吳君如在台上提起雷有輝的舊愛，雷有輝表示是自己叫她講，因要帶出其他人都不重要，最重要是他會再揀吳君如，至於許冠傑為他們寫歌又拍片支持，他們都表示非常感動，指許冠傑很錫太極，特意為他們寫歌，對他們很大鼓舞，雷有輝回憶剛出道時，太極在廣播道TVB拍《歡樂今宵》，許冠傑見到他們時都讚好，鄧建明透露太極曾為許冠傑的《懷傷》作曲，他一直以為不是太多人知道，誰知日前在一個演出中見到許冠文，對方竟表示知道此事，「原來他屋企人都知，不枉我細個時花很多錢買他的碟。」他們都希望日後有機會能與許冠傑同台演出。