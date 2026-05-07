重案解密丨何嘉莉肢解妓女改編自99年Hello Kitty藏屍案 回顧案情比劇情更恐怖 兇手出獄後再犯案

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）昨晚播出第3集「公仔頭藏屍案」，劇情驚嚇程度震撼觀眾。劇中岑麗香（飾演嚴灼穎）無意中取得一個內藏人類頭骨的大公仔，經復原技術調查後，驚覺死者竟是自己的大學師妹「CA姐」陳苡臻（飾演曾家敏）。原來死者與楊潮凱（飾演張瑞年）有染，最終遭正印何嘉莉（飾演周楚君）殘忍虐殺。何嘉莉今次在劇中化身冷血殺人狂，對小三拳打腳踢、施以「爆樽」致命一擊後更冷靜碎屍，不論是演員演技還是劇情都掀起討論。

然而，這段令人毛骨悚然的劇情並非完全虛構，而是取材自香港歷史上最轟動的奇案之一的「1999年加連威老道Hello Kitty公仔頭恐怖慘案」。當年這宗真實命案的殘酷程度，以及破案過程中的靈異色彩，比電視劇更加駭人聽聞。

死者樊敏儀因錢債糾紛被綁

這宗真實案件發生於1999年，女死者為23歲的夜總會公關樊敏儀。她生前因與染有毒癮的男子吳志遠（綽號「阿細」）拍拖，二人育有一子。樊敏儀與事件中的兇手之一陳文樂，因吳志遠而結識，樊敏儀不時隨男友與陳文樂進行毒品交易。據當年報導指，陳文樂自稱有三合會背景，樊敏儀於1997年為家中長輩籌醫藥費偷取了陳文樂的金錢，樊敏儀被發現偷錢後承諾會還錢，不過陳文樂將被偷的數千元加上利息，最終樊敏儀欠下一萬多元欠款，後來欠款更累積至三萬元。樊敏儀為還債被逼下海到夜總會做公關，有指她懷孕時仍被逼接客。

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1999年加連威老道Hello Kitty公仔頭恐怖慘案：

死者樊敏儀遭禁錮虐待致死

1999年3月，樊敏儀因錢債糾紛，遭到陳文樂、梁勝祖、梁偉倫等人禁錮於尖沙咀加連威老道31號一幢唐樓的3B單位內。據當時報導指，在長達數星期的禁錮期間，死者樊敏儀遭受了極度變態的酷刑虐待，包括被逼飲尿、食糞，甚至被兇手用燒熔的塑膠滴在腿上。

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死者樊敏儀頭骨藏於公仔內

受害人在同年4月中旬傷重死亡後，兇手們將其肢解並烹屍，更將煮熟的頭骨塞入一個美人魚造型的Hello Kitty洋娃娃頭部內縫合，其餘軀幹與部份內臟則被當作垃圾棄置，至今不知所蹤。

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梁勝祖女友發惡夢揭發案件

兇案發生約一個月後，第二被告梁勝祖的13歲女友「阿芳」（案發時亦在場）因其他案件被判入女童院。她在院內每晚不斷發惡夢，夢見死者的怨靈向她索取頭顱，在夢中不斷淒厲地重複：「畀番個頭我！」阿芳飽受噩夢折磨，最終崩潰向社工全盤托出，社工報警後才令這宗駭人命案曝光，阿芳最後轉做污點證人。

三名兇手一人已出獄

2000年底，三名被告被裁定誤殺等罪名成立，法官以「極度喪心病狂、殘忍、冷酷無情」來形容他們的惡行，並判處三人終身監禁，創下誤殺罪中最嚴厲的判刑紀錄。案中首被告陳文樂與第三被告梁偉倫須最少服刑20年才可以申請覆核減刑；第二被告梁勝祖上訴成功，於2014年已出獄。

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兇手於庭上發出冷血笑聲？

翁靜晶與張堅庭主持的電台節目《危險人物》多年前曾接獲聽審的市民分享，指當年在庭上感受不到三位兇手有悔意，表示三人在警方講述虐待死者的手法時，甚至在庭上發出笑聲，行為冷血。

市民難忍證物發臭離開法庭

而該市民亦透露，當年案件非常轟動，吸引不少市民聽審，不過由於不少證物，包括案中曾藏死者頭骨的Hello Kitty洋娃娃被呈上法庭時，發出嚴重惡臭，很多市民都受不了而離開法庭，後來應法官要求下，部份發出臭味的證物須用膠袋包好才呈堂。

次被告梁勝祖出獄後再犯案

案件的第二被告梁勝祖其後提出上訴成功，獲發還重審後獲減刑，扣減假期後於2014年刑滿出獄。不過出獄後的他並未安分守己，他於2022年因涉嫌非禮一名10歲女童再次落網，最終被法庭判處入獄12個月。

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案發大廈大業主是跛豪老婆

鮮為人知的是，案件中位於尖沙咀加連威老道的大廈，當年的大業主正是昔日大毒梟「跛豪」（吳錫豪）的妻子鄭月英。大廈最終於2012年被拆卸，並於2016年重建成一間精品酒店。

如今《重案解密》將這宗令人髮指的奇案重新包裝搬上螢幕，配合一眾演員的逼真演繹，不僅讓觀眾重溫了這段香港奇案的歷史，更讓那段被隱藏在可愛公仔背後、牽涉著錯綜複雜背景的黑暗故事，再次引起大眾的關注與驚嘆。

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