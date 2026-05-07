Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重案解密丨「試當真」CA姐陳苡臻罕現TVB 演妓女洗脫「花瓶」標籤 戀游學修曾捲派帽風波

影視圈
更新時間：13:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-07 HKT

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）已於本周一5月4日晚在翡翠台首播。在今晚（6日）播出第3集的奇案是「公仔頭藏屍案」，劇情講述「嚴灼穎」岑麗香無意中取得一個大公仔，但原來內藏人類頭骨，經警方透過復原技術，認出死者是「嚴灼穎」岑麗香的大學師妹「曾家敏」陳苡臻，原來「曾家敏」陳苡臻與「張瑞年」楊潮凱飾有染，結果被正印「周楚君」何嘉莉虐待致死。

陳苡臻「跳槽」TVB令民感到意外

「女神世一」的陳苡臻（Jessica）今次「跳槽」TVB，不少網民感到意外，紛紛表示「估唔到會喺TVB見到佢」。陳苡臻在2022年宣布與「試當真」的游學修拍拖，游學修曾在IG放閃：「我比較幸運，好早搵到自己興趣，更成功將佢變成我嘅『志業』。」但其後有網民在機場拍得陳苡臻與一名「橙毛仔」外遊，照片一出即掀起陳苡臻派帽疑雲。

相關閱讀：重案解密丨改編香港奇案：剖腹奪嬰／人肉燒臘 12集劇情率先睇 苗僑偉岑麗香主演陶大宇加盟

陳苡臻挑戰妓女角色「慘被折磨」

向以「試當真女神」清純形象示人的陳苡臻，在劇中挑戰妓女角色，更慘被何嘉莉吊起虐打並肢解，甚至將其頭骨藏於公仔內，陳苡臻死狀相當恐怖，近乎遍體鱗傷。陳苡臻近年非常積極洗脫「花瓶」標籤，尤其是在《破葉》和《重案解密》中的演出，展現了她挑戰複雜角色的決心，不少觀眾感到震驚與心痛，形容在TVB的「慘被折磨」：「睇到真係好心痛，咁樣畀人虐待。」但亦有人對她再現身TVB感愕然，有網民即為女神護航：「關你咩事？佢Cast到工作唔返係咪你養？」、「套劇唔係TVB製作，只係擺喺TVB播映。」、「之後有夜王Mandy、麥子樂，呢套中港合拍。」

陳苡臻車禍後左邊面部分神經永久受損

其實陳苡臻今次並非首度現身TVB，早前已經曾現身音樂節目《J Music》演唱個人單曲《擊敗99%》，這首歌由黃偉文填詞、T-Ma監製，正式以歌手身份出道的作品。陳苡臻四年前曾遇車禍，當時令左邊臉有三處骨折：「我左邊面的部分神經永久受損，摸上去會有刺痛的感覺，好像螞蟻在爬行。」直至2024年才完全復原，不過陳苡臻感恩這個交通意外經歷讓自己上了重要一課，亦因此更珍惜每一日的生活，不論自己或作為演員的身份下都會繼續努力生活。

相關閱讀：重案解密丨岑麗香昔日甜美形象不再？「ABC鳳眼」進化史引網民熱議：雙眼大到認唔出

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
20小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
01:57
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 警改列謀殺及自殺
突發
5小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
6小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
21小時前
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
2小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
8小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
23小時前
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨
影視圈
5小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
2026-05-06 11:35 HKT
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
23小時前