重案解密丨「試當真」CA姐陳苡臻罕現TVB 演妓女洗脫「花瓶」標籤 戀游學修曾捲派帽風波

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）已於本周一5月4日晚在翡翠台首播。在今晚（6日）播出第3集的奇案是「公仔頭藏屍案」，劇情講述「嚴灼穎」岑麗香無意中取得一個大公仔，但原來內藏人類頭骨，經警方透過復原技術，認出死者是「嚴灼穎」岑麗香的大學師妹「曾家敏」陳苡臻，原來「曾家敏」陳苡臻與「張瑞年」楊潮凱飾有染，結果被正印「周楚君」何嘉莉虐待致死。

陳苡臻「跳槽」TVB令民感到意外

「女神世一」的陳苡臻（Jessica）今次「跳槽」TVB，不少網民感到意外，紛紛表示「估唔到會喺TVB見到佢」。陳苡臻在2022年宣布與「試當真」的游學修拍拖，游學修曾在IG放閃：「我比較幸運，好早搵到自己興趣，更成功將佢變成我嘅『志業』。」但其後有網民在機場拍得陳苡臻與一名「橙毛仔」外遊，照片一出即掀起陳苡臻派帽疑雲。

相關閱讀：重案解密丨改編香港奇案：剖腹奪嬰／人肉燒臘 12集劇情率先睇 苗僑偉岑麗香主演陶大宇加盟

陳苡臻挑戰妓女角色「慘被折磨」

向以「試當真女神」清純形象示人的陳苡臻，在劇中挑戰妓女角色，更慘被何嘉莉吊起虐打並肢解，甚至將其頭骨藏於公仔內，陳苡臻死狀相當恐怖，近乎遍體鱗傷。陳苡臻近年非常積極洗脫「花瓶」標籤，尤其是在《破葉》和《重案解密》中的演出，展現了她挑戰複雜角色的決心，不少觀眾感到震驚與心痛，形容在TVB的「慘被折磨」：「睇到真係好心痛，咁樣畀人虐待。」但亦有人對她再現身TVB感愕然，有網民即為女神護航：「關你咩事？佢Cast到工作唔返係咪你養？」、「套劇唔係TVB製作，只係擺喺TVB播映。」、「之後有夜王Mandy、麥子樂，呢套中港合拍。」

陳苡臻車禍後左邊面部分神經永久受損

其實陳苡臻今次並非首度現身TVB，早前已經曾現身音樂節目《J Music》演唱個人單曲《擊敗99%》，這首歌由黃偉文填詞、T-Ma監製，正式以歌手身份出道的作品。陳苡臻四年前曾遇車禍，當時令左邊臉有三處骨折：「我左邊面的部分神經永久受損，摸上去會有刺痛的感覺，好像螞蟻在爬行。」直至2024年才完全復原，不過陳苡臻感恩這個交通意外經歷讓自己上了重要一課，亦因此更珍惜每一日的生活，不論自己或作為演員的身份下都會繼續努力生活。

相關閱讀：重案解密丨岑麗香昔日甜美形象不再？「ABC鳳眼」進化史引網民熱議：雙眼大到認唔出