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重案解密丨何嘉莉神隱後復出破格演變態殺手 出手狠毒睇到自己都驚 曾歷兩段婚姻悟出夫妻之道

影視圈
更新時間：20:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-06 HKT

由優酷與寰亞聯合出品、陣容強大的犯罪懸疑劇《重案解密》現正於翡翠台熱播！今晚（6日）播出的單元奇案「公仔頭藏屍案」絕對挑戰觀眾膽量。除了有苗僑偉和岑麗香坐鎮，最大亮點莫過於昔日「玉女歌手」何嘉莉破格演出，飾演一名心理扭曲的冷血殺人狂。

何嘉莉今次一改以往乖乖女形象

劇中飾演「周楚君」的何嘉莉因不滿「張瑞年」楊潮凱與「曾家敏」陳苡臻有染，於是施以殘酷虐打。何嘉莉今次一改以往乖乖女形象，演出極度「狼死」：掌摑、拳打腳踢、用棍毆打，最後更向「曾家敏」陳苡臻狠下毒手「爆樽」給予致命一擊！

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何嘉莉入行以來未試過演變態角色

在播山前夕，何嘉莉曾在IG出PO：「回想起去年這個時候在佛山拍攝，轉眼間就一年了！拍劇的時光過得很快，朝夕相處那種凝聚力都很美好。感謝整個團隊的每一位，辛苦了。這次劇中我是飾演一個心理扭曲，表面看來冷靜但十分變態的女人，也是第一次演繹這種角色，劇集播出時自己看到也覺得很壞很恐怖呀。珍惜每次的機會，珍惜每次的回憶。」何嘉莉還表示：「我喺呢套劇真係好變態，收到劇本都忍唔係嘩咗一聲，呢個角色係我入行以嚟都未試過，我做資料搜集睇番單案都好心寒。」在內地播映後，何嘉莉的角色已引起極大迴響，不少網民都大表驚喜，沒想過何嘉莉會飾演心理變態的角色，與昔日的形象有很大反差，更有人表示初初看劇時認不出她：「你演心理扭曲變態的樣子真的把我嚇到了」、「心狠手辣嘅女人，好恐怖」、「演到好到我真係好憎你」、「你真係非常有氣場啊！你出場真係好驚艷！ 」

何嘉莉完美演活冷血又冷靜的角色

劇中「周楚君」何嘉莉最初協助警方調查時態度友善及配合，但之後知道警方懷疑她有份犯案，即變得非常「寸嘴」及不合作！當「嚴灼穎」岑麗香問她為何經常聯絡「何榮恩」吳肇軒，「周楚君」何嘉莉即以「唔記得」、「我好忙」、「唔係冇記性都犯法呀」來敷衍「嚴灼穎」岑麗香，態度極之囂張！而「周楚君」何嘉莉虐打「曾家敏」陳苡臻一幕更是極度「狼死」，掌摑、拳打腳踢兼用棍毆打，最後更施以致命一擊「爆樽」！之後「張瑞年」楊潮凱追問「曾家敏」陳苡臻下落，「周楚君」何嘉莉淡淡然表示已找吳肇軒幫手碎屍，並將「曾家敏」陳苡臻的頭顱放在公仔內！「周楚君」何嘉莉無論在虐殺過程或承認殺人，都未有歇斯底里，反而是非常鎮定，完美演活冷血又冷靜的角色。

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何嘉莉曾經有過兩段婚姻

何嘉莉在1998年正式加入樂壇，與容祖兒、葉佩雯成為「英皇三小花」，憑歌曲《兩種人》走紅，直到2002年退出歌唱事業，修讀時裝設計課程及Fine Art藝術學士課程，之後成為多位藝人的形象顧問。何嘉莉曾於2006年與甜品店老闆黃逸璋（King）結婚，二人育有一子，最終在2014年結束8年婚姻，不過她表示與黃逸璋依然是很好的朋友與家人。何嘉莉翌年再婚，與飛機師Gerald Sze育有兩女，何嘉莉曾表示經營一段婚姻從來都是一門學問：「當中有血有淚，有歡笑有悲傷；要懂得在爭論的時候沉著氣，退後一步並不容易。 我，還在努力學習當中。慶幸我身邊這個人比我還要好學不倦，就懷著會畢業的信念走下去吧！」

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