重案解密丨朱晨麗演變態殺手 2008年親子王國劏孕婦肚事件轟動全港 借送禮下手活體取嬰

由優酷與寰亞傳媒聯合出品、現正於翡翠台熱播的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）掀起觀眾熱烈討論！劇集精心改編自香港過去七宗真實奇案，當中首個單元「活剖孕婦奪嬰案」由朱晨麗破格挑戰極度黑暗角色，她飾演的「程子瑤」因流產大受打擊，竟做出「剖腹奪嬰」變態行為。這段駭人聽聞的劇情並非編劇憑空想像，而是由真人真事改編，其原型正是2008年轟動全港、極度血腥的「親子王國劏孕婦肚事件」，真實案件的殘忍程度令人毛骨悚然。

親子王國劏孕婦肚事件

回顧這宗2008年的震驚全港的奇案，當年一名女子疑因流產導致心理嚴重扭曲，竟化身惡魔在網上討論區「親子王國」尋找獵物。她以「有好多BB嘢送畀人」為餌，吸引了一名為慳錢而接收免費嬰兒床及奶樽的準媽媽。受害人不虞有詐，單人匹馬前往兇手位於粉嶺的寓所交收。當這名無辜的孕婦收拾好兩大袋嬰兒用品準備離開之際，兇手突然撕下偽善的面具，先從後用手提按摩機電線將對方狠狠勒暈，隨即將昏迷的孕婦拖入廚房，準備執行她喪心病狂的計畫。

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兇手企圖「活體取嬰」男嬰最終夭折

據警方事後透露的駭人細節，兇手當時在廚房取出一把長達18.5厘米的生果刀，企圖「活體取嬰」，女事主傷口深至胎盤外露，胎兒幾乎被硬生生扯出。或許是血肉模糊的場面過於恐怖，兇手突然感到害怕而中途停手，但她竟冷血地將垂死的孕婦當作垃圾般塞進廚房爐底隱藏。直至兇手丈夫回家驚見滿地鮮血報警，慘劇才被揭發。受害孕婦送院搶救後雖幸運保住性命，但腹中男嬰卻因腦部嚴重缺氧受創，苦苦掙扎半年後最終不幸夭折。

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