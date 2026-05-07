Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮盈盈Sport Bra上陣晒極致川字肌 S形曲線配堅挺蜜桃臀吸睛 廣告商求買肖像造「AI盈盈」

影視圈
更新時間：18:47 2026-05-07 HKT
發佈時間：18:47 2026-05-07 HKT

31歲的港姐冠軍馮盈盈，近日在IG限時動態分享了一張在健身房的訓練照片，旋即引爆網絡熱議。照片中，馮盈盈身穿一件寶藍色的運動內衣，搭配簡潔的黑色修身長褲，頭戴一頂同色系的棒球帽，形象既健康又充滿活力。最令人驚嘆的，莫過於她清晰可見的川字肌，腰肢纖幼，沒有半點贅肉，展現出令人稱羨的完美身形比例。她在鏡頭前自信地展示著長期堅持鍛鍊的成果，手臂線條緊緻，而馮盈盈配文「Keep training」，無聲地宣告著這副完美體態背後，是持續的汗水與毅力。

馮盈盈親證內衣廣告「全真身」

馮盈盈樣子甜美，加上性感完美的曲線，竟然有廣告商有意購入她的肖像權，生成「AI盈盈」來賣廣告，可知她的外貌及知性美，早已俘虜不少粉絲。馮盈盈接受訪問時提到早前引發熱議的內衣廣告，她幽默地強調那是真人拍攝，絕對不是AI。她覺得拍內衣廣告可以充分展現健康活力，並坦言當年參選港姐時，早已穿著三點式泳衣示人，認為女性的美是多元的，除了典雅亦可以很大方。

相關閱讀：馮盈盈14年前舊照出土 清純眼鏡娘竟撞樣高鈞賢 Band 1母校仲有呢啲明星校友

學霸馮盈盈洗甩「MK港姐」形象

回顧馮盈盈的演藝之路，她自2016年贏得港姐冠軍出道後，曾一度備受力捧，除了主持大騷，還參演了《果欄中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》等劇集，星途看似一片光明。然而，自2022年初事業進入短暫的沉寂期後，她並未選擇消沉，而是果斷地重返校園，在香港大學攻讀食品產業管理市場營銷及管理學碩士。最終她以驕人成績畢業，徹底洗去了過往的「MK港姐」形象，搖身一變成為學霸女神。

相關閱讀：馮盈盈玲瓏浮凸身材挑戰極限冰水浴 「冰火交融」比堅尼照辣到噴火大方晒豐滿上圍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
01:57
寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望
突發
6小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
11小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
8小時前
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
7小時前
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
2026-05-06 16:50 HKT
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
13小時前
00:59
天氣｜低壓槽明日殺到！部分地區有狂風雷暴 AI料黑格比移向呢個方向！
社會
5小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
2026-05-06 15:05 HKT