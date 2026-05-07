馮盈盈Sport Bra上陣晒極致川字肌 S形曲線配堅挺蜜桃臀吸睛 廣告商求買肖像造「AI盈盈」

31歲的港姐冠軍馮盈盈，近日在IG限時動態分享了一張在健身房的訓練照片，旋即引爆網絡熱議。照片中，馮盈盈身穿一件寶藍色的運動內衣，搭配簡潔的黑色修身長褲，頭戴一頂同色系的棒球帽，形象既健康又充滿活力。最令人驚嘆的，莫過於她清晰可見的川字肌，腰肢纖幼，沒有半點贅肉，展現出令人稱羨的完美身形比例。她在鏡頭前自信地展示著長期堅持鍛鍊的成果，手臂線條緊緻，而馮盈盈配文「Keep training」，無聲地宣告著這副完美體態背後，是持續的汗水與毅力。

馮盈盈親證內衣廣告「全真身」

馮盈盈樣子甜美，加上性感完美的曲線，竟然有廣告商有意購入她的肖像權，生成「AI盈盈」來賣廣告，可知她的外貌及知性美，早已俘虜不少粉絲。馮盈盈接受訪問時提到早前引發熱議的內衣廣告，她幽默地強調那是真人拍攝，絕對不是AI。她覺得拍內衣廣告可以充分展現健康活力，並坦言當年參選港姐時，早已穿著三點式泳衣示人，認為女性的美是多元的，除了典雅亦可以很大方。

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學霸馮盈盈洗甩「MK港姐」形象

回顧馮盈盈的演藝之路，她自2016年贏得港姐冠軍出道後，曾一度備受力捧，除了主持大騷，還參演了《果欄中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》等劇集，星途看似一片光明。然而，自2022年初事業進入短暫的沉寂期後，她並未選擇消沉，而是果斷地重返校園，在香港大學攻讀食品產業管理市場營銷及管理學碩士。最終她以驕人成績畢業，徹底洗去了過往的「MK港姐」形象，搖身一變成為學霸女神。

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