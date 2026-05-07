李泳豪懶理大哥李泳漢分身家指控 復工拍《愛回家》 Po近照發表心聲：無所畏懼

李家鼎（鼎爺）家族爭產風波成為連日來熱話，李泳漢昨晚（6日）回應爸爸李家鼎指控「苛索金錢」，反指控弟弟李泳豪操控父親及逼父母「分身家」。今日（7日）李泳豪懶理種種是非，於IG上載近照宣布重返《愛‧回家之開心速遞》劇組開工。

李泳豪復工近照狀態大勇

從李泳豪分享的最新工作照可見，他與同劇演員「長腳蟹」呂慧儀開心合照，拿着對方請飲的咖啡，面對鏡頭精神奕奕，狀態似乎相當不錯，完全未見憔悴，似乎並未受到連日來的家庭糾紛影響。李泳豪更意有所指地寫下長文留言表示重回工作崗位十分精神，並感謝各界所有人士的支持鼓勵和意見。他強調自己會好好處理每一件事情和照顧好家人，最後更以一句「Fighting with no fear.（無所畏懼地戰鬥）」作結，以實際行動展現出企硬姿態，表明不會退縮。

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李家鼎兩子決裂各執一詞

回顧這場錯綜複雜的家族恩怨，事件導火線源於前妻施明離世後，李家鼎與大仔李泳漢多次隔空對罵。日前李家鼎更突然宣布將全數身家財產交託細仔李泳豪全權代辦，並狠批大仔李泳漢與老婆嚴佩鈺(Conny)當他是「人肉提款機」，榨乾其200萬元積蓄，揚言要與長子一家劃清界線。

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李泳漢指李家鼎遭李泳豪夫婦操控

面對父親的嚴厲指控，大仔李泳漢火速反擊，指李家鼎實質是遭李泳豪與台灣太太林妤謙(Agnes)背後操控抹黑，成為別人的發聲工具。李泳漢不但堅拒承認苛索金錢，更反控細佬李泳豪夫婦一直處心積慮逼兩老「分身家」。他大爆李泳豪曾逼迫尚在休養的施明賣樓套現兩、三百萬，又指控對方私下轉走鼎爺戶口逾340萬元積蓄作私人揮霍及買名牌袋給太太，甚至出言侮辱鼎爺。同時，李泳漢亦極力澄清，強調母親生前的醫療、新床及外傭開支均由他自掏腰包，絕非如傳聞所指由鼎爺出錢。

李泳漢坦言將真相全盤托出是為免父子不和的誤會加深，並痛心父親目前孤立無援、淪為提線木偶。如今細仔李泳豪高調發文「無所畏懼」，令這場李家爭產羅生門更加撲朔迷離，後續發展備受外界關注！

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李家鼎兩新抱大起底？