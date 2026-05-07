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79歲蕭芳芳罕談早逝博士爸爸 豁達面對遺傳病 雙耳失聰多年日夜受一情況折磨

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-07 HKT

蕭芳芳早前驚喜現身《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，已屆79歲的她風采依然，不少影迷得知她的近況都好開心。蕭芳芳近日再接受訪問，罕有談及早逝的父親以及困擾她多年的耳疾。蕭芳芳坦言，自己對父親的印象，大部分都來自母親的憶述。幽默豁達的蕭芳芳笑言，雖然一直沒有在自己身上發現化學博士爸爸蕭迺震的優點，甚至對方還遺傳了一雙「聾耳朵」給她，但她依然對父親充滿敬意。

蕭芳芳兩歲時發現耳疾

談到雙耳失聰的經歷，蕭芳芳透露早在兩歲時，左耳聽覺已莫名其妙出現問題。當時蕭媽媽察覺女兒對叫喚毫無反應，初時還以為小女孩故意「陽奉陰違」，經醫生檢查才驚覺是聽覺受損。蕭芳芳解釋，其實自己的耳膜完好，是耳內負責將聲音震盪傳入腦部的器官損壞了。由於長年只能單靠右耳接收聲音，後來右耳功能亦退化。

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蕭芳芳長年受嚴重耳鳴困擾

其實自2000年後，蕭芳芳更開始飽受嚴重的耳鳴困擾，她曾形容雙耳長期像有「100隻蟬叫」，在嘈雜環境下更是轟如雷鳴，令她疲憊不堪。為了與外界溝通，蕭芳芳積極學習唇語，外出時亦會自備手寫板。昔日雙耳還未完全失聰時，大家在片場都要很大聲跟她聊天；如今與朋友見面，大家都會體貼地在手寫板上「你一言我一語」，場面依然熱鬧溫馨。
縱使備受耳疾折磨，蕭芳芳每次露面依然保持優雅。早前她就驚喜現身《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，讓得知她近況的影迷相當開心。當日大會亦十分體貼，劉天蘭特別呼籲在場觀眾遷就蕭芳芳的耳疾問題，不要拍掌，以免高頻率的聲音引起她不適。

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蕭芳芳出身於蘇州書香世家

回顧蕭芳芳的身世，其實她出身於蘇州的書香世家，祖父蕭冰黎是教育界先輩，曾加入孫中山同盟會；父親蕭迺震則是留學德國的化學博士。兩歲時她隨父母移居香港，可惜父親未幾病逝，自小與母親成家禾（又名成豐慧）相依為命。蕭媽媽當年靠做針線活與女兒過着清苦生活，蕭芳芳為幫補家計，年僅六歲便開始參與電影及舞台演出，就此展開了她傳奇的演藝一生。

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