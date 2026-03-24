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蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚

影視圈
更新時間：09:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-24 HKT

曾是70年代台灣影壇男神的秦祥林，近年息影並移居美國，過著深居簡出的生活。現年77歲的他，早前罕有地在台灣一個晚宴上公開露面，影片曝光後，其最新狀態旋即引起網民熱議。雖然年近八旬，但這位兩屆金馬影帝風采依舊，魅力不減當年。

秦祥林腰板挺拔極有型

從曝光的影片可見，正出席晚宴的秦祥林架上一副眼鏡，雖然滿頭白髮，但髮量依然豐厚，五官輪廓依舊俊俏，流露出一股歷經歲月沉澱的硬朗氣質，非常有型。與年輕時的瀟灑身形相比，如今的他確實明顯發福，但憑藉其高大的身材，看起來不但毫不笨拙，反而增添了幾分穩重感。晚宴上，秦祥林站立發言，腰板挺拔，氣場十足。他手持麥克風聲如洪鐘，口齒伶俐、思路清晰，完全沒有老態，精神狀態極佳，讓在場人士感受到他巨星的風範。

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秦祥林紅極一時曾演《福星》電影

回顧秦祥林的演藝生涯，他與秦漢、林青霞、林鳳嬌合稱「二秦二林」，是當年紅極一時的票房保證。他主演的《心有千千結》、《長情萬縷》、《我是一片雲》等文藝片，奠定了他一代愛情小生的地位。80年代他轉戰香港，與洪金寶等人合作的《福星》系列電影，更是創下票房佳績。

秦祥林蕭芳芳結婚3年離婚

然而，比其演藝事業更為精彩的，是他的感情世界。秦祥林年輕時玉樹臨風、生性風流，曾迷倒萬千少女，當中包括影壇兩大美人蕭芳芳與林青霞。他於1975年與蕭芳芳結婚，但婚姻僅維持了短短兩年便以分居收場，並於78年正式離婚。據傳當時的秦祥林除了不改花心本性，更沉迷賭博，成為離婚的導火線。

秦祥林曾跟林青霞訂婚

回復單身後，秦祥林對林青霞展開猛烈追求，林青霞周旋在「二秦」秦漢、秦祥林之間，其中秦祥林更曾與林青霞訂婚，當時林青霞，被指介入秦漢婚姻，一度死心後獲秦祥林追求，更曾於1980年訂婚，可惜這段婚約維持四年後解除。經歷過與兩大美女的轟烈愛情後，秦祥林似乎終於修心養性。他於1988年與化妝師曹昌莉（小莉）結婚，育有兩子，隨後舉家移居美國，專心當個好丈夫、好父親。

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