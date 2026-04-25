蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲

許鞍華導演、關錦鵬導演、劉天蘭及李樂詩博士今日（25日）出席香港流行文化節2026「奇幻電影之旅」《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，楊凡導演、吳偉倫導演與美術指導雷楚雄等到場支持。而79歲的蕭芳芳更加罕有露面，她自去年4月有近照流出後就一直未公開露面，因此這次現身即成為全場焦點。

79歲蕭芳芳激罕現身

許鞍華導演今日（25日）攜同關錦鵬導演、劉天蘭、李樂詩博士出席香港流行文化節2026「奇幻電影之旅」《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，主創團隊於映前談與觀眾見面期間，更驚喜邀得久未露面的蕭芳芳現身。蕭芳芳於全場觀眾亮起手機燈組成燈海代替掌聲下登場，劉天蘭貼心地提醒觀眾：「唔好拍手掌，聲浪會令芳芳姐返去暈兩個禮拜，用燈光同愛心去歡迎。」蕭芳芳出場後仍有觀眾難忍興奮歡呼拍掌，芳芳姐一邊向一眾老朋友送飛吻、一邊哽咽表示：「好多謝大家鼓掌。我今日覺得好幸福、好幸福！我講唔出⋯⋯因為46年前拍咗呢套戲。」

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蕭芳芳：好似套戲得咗獎咁

蕭芳芳作為《撞到正》監製亦慶幸作品在楊凡促成下得以修復重映：「多謝楊凡導演先有呢個機會，好感激，修復完應該好好睇。」蕭芳芳於台上逐一向許鞍華、劉天蘭、當年劇組化妝師蓮姐及關錦鵬飛吻與致謝，欣喜地續指：「好似套戲得咗獎咁！祝大家身體健康、日日快樂！」

許鞍華難得與舊拍檔同台

許鞍華難得與昔日班底同台，臉帶笑容地向觀眾分享：「當年唔開心嘅事，依家諗返都好開心！所以唔係百感交集。」在戲中飾演紅衣女鬼兼任執行製片的劉天蘭則回憶指：「46年前認識咗台上各位，我諗台下好多人都未出世！當年我都係𡃁妹一個，跟住劇組拍咗八個月，感覺夢想成真，亦開啟我對電影更濃興趣！」

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