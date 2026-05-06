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璀璨之城丨江美儀與吳卓羲相差8歲演母子大呻：唔係掛 曾合作《名媛望族》做偷情男女

影視圈
更新時間：21:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：21:30 2026-05-06 HKT

54歲的「視后」江美儀近日接受周國豐的網上節目訪問，大談接拍TVB新劇《璀璨之城》的挑戰。她笑言最大的挑戰竟然是要飾演只比自己小8歲的吳卓羲（Ron）的媽媽，她語帶埋怨表示：「係咪冇可能呀？但係我要做喎！其實佢細我幾年咋噃！」皆因兩人曾在經典劇集《名媛望族》中飾演一對出軌的戀人，如今關係大逆轉，讓她感到難以置信。

江美儀本來抗拒演吳卓羲媽媽

江美儀在訪問中透露，本來《璀璨之城》獲安排於去年播出，更是2025年的台慶劇，後來因劇本問題延後拍攝。原定邵美琪在劇中飾演吳卓羲媽媽，但由於《璀璨之城》延後拍攝，邵美琪因檔期問題辭演，改由江美儀「執二攤」頂上。
江美儀回想當初接到監製電話邀請她出演吳卓羲媽媽時，她完全不敢相信。她憶述當時的反應：「吓？我喎？他之前係我的sex partner（性伴侶，指《名媛望族》角色），而家要我做佢阿媽？唔係掛！」

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江美儀新角色極具挑戰

談到《璀璨之城》的角色，江美儀直言是她演藝生涯中的一大挑戰。她在劇中飾演的角色，因殺了情婦，為了逃避刑責，竟在精神病院裝瘋賣傻長達30年。她表示，角色難度極高，需要在「有精神病」、「沒有精神病」及「假裝有精神病」三種複雜的狀態之間不停轉換，情緒起伏極大，讓她驚訝：「哇，好難啊呢個角色！」江美儀坦言，為了揣摩這個高難度的角色，她特地觀看相關影視作品，從中偷師，希望能將不同層次的演繹方式融入自己的角色中，為觀眾帶來新鮮感。

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