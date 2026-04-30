江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視

江美儀近日與周嘉洛、吳業坤、朱敏瀚等人在TVB綜藝節目《試真D》組成「星級試伏員」在內地探店，播出後話題多多，試過因為餐廳經營不善出現貨不對辦而被責令停業整頓，結果網民被熱捧為飲食版《東張西望》。

江美儀曾擔心過人身安全問題

日前江美儀接受周國豐的Youtube頻道訪問，提及在節目上敢言的表現，江美儀坦言曾擔心過人身安全問題：「我最初都有問公司係咪真係講得，仲問佢哋會唔會保障我嘅人身安全，但係佢哋話緊要，我哋返咗香港先會播出街。」江美儀事後亦有網民的留言，結果令她大感意外。

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江美儀澄清節目初衷並非為了「踢館」

談及節目的初衷，江美儀澄清並非為了「踢館」，而是想誠實地反映餐廳的真實水平：「好多人都誤會我哋，其實最初係因為見到好多餐廳喺網上嘅評語，唔知係真定假，所以咪去check下，我哋去到見到乜嘢就講咩，食到乜嘢就講咩。」為了確保評價的公正性，江美儀稱製作團隊甚至會採用偷拍及比較鄰桌菜式等方式，避免店家因認出他們而給予特別優待。江美儀笑說：「不過佢哋好公平，我哋入到去到就畀人『昆』，只不過有時見到好似唔對路，就會喺廚房拎啲好嘢出嚟。」

江美儀一拖四上位小生出場合作開心

今次江美儀一拖四個上位小生出場，她笑說：「唔係我揀㗎，係劇組揀，你估我係汪明荃咩？不過呢類節目以前冇做過，所以傾嗰陣好開心，而且我哋合作好開心，」在今晚（30日）播出的第14集，江美儀、朱敏瀚、吳業坤及周嘉洛將分別走訪「揭陽古城」、品評只有4個差評的4.9分「潮式Fine Dining」，以及挑戰不知如何Define生熟的「熟成刺身」。美儀、朱敏瀚、吳業坤在「揭陽古城」中品嚐了不少潮州地道美食，包括油柑汁及醃製「潮洲三寶」，他們對出名見仁見智的「油柑汁」竟然讚不絕口。對於被指有「年輕人特有邏輯的」的「潮式Fine Dining」，雖然裝修環境一流、飯焦亦極為出色，但「金舌頭」江美儀卻一嘢食出煙燻雪花牛有「梳打粉味」，味蕾敏感程度十分厲害。三人進餐期間，吳業坤連環做出失禮舉動，除竟豪邁地舉碗將靚湯一飲而盡，又忽然大叫侍應調整冷氣，徹底破壞現場的優雅及寧靜氣氛，搞到江美儀姐無限鄙視兼反眼，十分爆笑。

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