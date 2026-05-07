43歲梁靖琪眼角皺紋顯蒼老 與半百佘詩曼同框被比下去 網民指一原因老得快值得體諒

近日「七魔女」成員的佘詩曼與梁靖琪相約飯敘，同場還有陳欣健的大女陳易遙，這場閨蜜飯局，大眾的目光卻全數落在43歲的梁靖琪與50歲的視后佘詩曼身上，兩人極具反差的狀態對比，成為了全場最大亮點。有眼尖的網民直言，身為兩子之母的梁靖琪，儘管比阿佘年輕足足7歲，但眼角的細紋與蘋果肌微微下垂，更令她外貌顯得相當蒼老，彷彿被歲月無情洗禮。

網民指梁靖琪湊仔辛勞導致老得快

相中佘詩曼坐在好姊妹梁靖琪身旁，狀態卻是令人驚艷，她的肌膚依舊白皙滑溜、緊緻飽滿，透出自然的紅潤光澤，舉手投足間散發著滿滿的活力，簡直是凍齡奇蹟，完全看不出已經「入五」的年紀，兩人並肩而坐的強烈對比，網民不禁感嘆「無比較就無傷害」，也有網民指出梁靖琪育有兩子，湊仔的辛勞，無疑會令媽媽變得蒼老，梁靖琪的狀態，只是一位盡責媽媽最真實的寫照。

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梁靖琪演藝世家背景被標籤靠父蔭

回顧梁靖琪的演藝之路，從出道起就貼著「星二代」的亮眼標籤，父親是TVB前金牌監製梁家樹，母親則是前TVB電視藝員部經理蕭笑鳴。如此顯赫的家世背景，無疑為她的事業鋪開了一條康莊大道。2004年她以組合「女生宿舍」成員身分出道，入行至今已超過20年。憑藉父母在電視圈的巨大影響力與人脈，她在TVB拍過不少膾炙人口的劇集，近作有由父親梁家樹在邵氏監製的劇集《家族榮耀》，再次活躍於幕前。

梁靖琪嫁細8歲老公組幸福家庭

梁靖琪經歷過兩段婚姻，她在2011年與拍拖不足一年的圈外男友黃敏豪閃電結婚，可惜好景不常，2014年2月便被傳媒揭發兩人已申請離婚，並已分居8個月，首段婚姻僅維持了短短兩年多便宣告結束。不過，梁靖琪並未對愛情失去信心，她於2019年，與比自己年輕8歲，現任職保險高級分區經理的圈外老公施雋賢共諧連理，並先後誕下兩名可愛的兒子Roman和Rian，組成了幸福滿瀉的四口之家。

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凍齡女神佘詩曼靚相：