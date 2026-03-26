Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

43歲「離巢富貴人妻」雪地豪晒三點式豐滿上圍  腰肢纖幼不似兩孩之母  嫁保險精英生活美滿

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-26 HKT

現年43歲的前TVB女星梁靖琪（Toby），雖然已是兩位兒子的母親，但無論樣貌和身材都保養得宜，凍齡外貌和火辣身形令人驚艷。近日她在IG罕有地發放了一組在冰天雪地拍攝的福利圖，脫下厚重外衣，大方展示僅穿內衣的白滑身軀，豐滿驕人的上圍和纖幼的腰肢一覽無遺，完全不似年過四十，渾身散發著性感又健康的少女味道。

梁靖琪雪地比堅尼勁火辣

從梁靖琪分享的相片可見，她身處一片白茫茫的雪地中，背後是陽光下的枯樹林。她身穿一件墨綠色厚大衣，但內裡僅配上一件性感的黑色運動內衣（Bra top），形成強烈視覺對比。其中一張相片她更索性將大衣敞開，對着鏡頭展露自信笑容，驕人上圍和緊緻的腹部線條表露無遺，身材零走樣，狀態極佳。她興奮地在帖文中寫道：「Feels like summer in the snow #springski（在雪中感覺像夏天）」，顯然非常享受這次春季滑雪之旅。帖文引來圈中好友紛紛留言，林子善大呼：「熱辣辣，熱辣辣，好熱好熱」，而岑麗香也大讚「正！」。

相關閱讀：前TVB高層女婿罕出鏡講湊仔洩豪宅間格 大廳有低調奢華感 星級人夫富裕生活大揭秘

梁靖琪星二代出身

梁靖琪出身於演藝世家，父親是人稱「樹哥」的金牌監製梁家樹，母親則是前無綫電視藝員部經理蕭笑鳴（芭姐）。她於2004年以組合「女生宿舍」成員身份出道，入行超過20年，憑藉父母在電視圈的影響力，迅速獲得知名度。

梁靖琪家庭事業兩得意

事業之外，梁靖琪的家庭生活也相當美滿。她在2019年與比自己年輕8歲、現任職保險高級分區經理的圈外老公施雋賢（Jonathan）結婚，婚後誕下兩名兒子Roman和Rian，組成幸福的四口之家。婚後的她將重心放在家庭，但對演藝事業仍抱有熱情，偶爾會接拍劇集。近年，她更「復出」參演由父親梁家樹在邵氏監製的劇集《家族榮耀》，再次活躍於幕前。

相關閱讀：TVB前高層千金慶祝父親77歲罕見媽媽露面 知名監製爸爸白髮稀疏現老態

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
11小時前
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
8小時前
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影視圈
4小時前
宏福苑聽證會｜母親不幸遇難遺言「你同哥哥好好生活」 罹難者家屬冀委員會還死者一個公道︱持續更新
社會
10小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
6小時前
前台北市長柯文哲遭判17年，褫奪公權6年。
01:02
前台北市長柯文哲遭判17年 褫奪公權6年（附京華城貪污案懶人包）
兩岸熱話
5小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
生活百科
8小時前