43歲「離巢富貴人妻」雪地豪晒三點式豐滿上圍  腰肢纖幼不似兩孩之母  嫁保險精英生活美滿

現年43歲的前TVB女星梁靖琪（Toby），雖然已是兩位兒子的母親，但無論樣貌和身材都保養得宜，凍齡外貌和火辣身形令人驚艷。近日她在IG罕有地發放了一組在冰天雪地拍攝的福利圖，脫下厚重外衣，大方展示僅穿內衣的白滑身軀，豐滿驕人的上圍和纖幼的腰肢一覽無遺，完全不似年過四十，渾身散發著性感又健康的少女味道。

梁靖琪雪地比堅尼勁火辣

從梁靖琪分享的相片可見，她身處一片白茫茫的雪地中，背後是陽光下的枯樹林。她身穿一件墨綠色厚大衣，但內裡僅配上一件性感的黑色運動內衣（Bra top），形成強烈視覺對比。其中一張相片她更索性將大衣敞開，對着鏡頭展露自信笑容，驕人上圍和緊緻的腹部線條表露無遺，身材零走樣，狀態極佳。她興奮地在帖文中寫道：「Feels like summer in the snow #springski（在雪中感覺像夏天）」，顯然非常享受這次春季滑雪之旅。帖文引來圈中好友紛紛留言，林子善大呼：「熱辣辣，熱辣辣，好熱好熱」，而岑麗香也大讚「正！」。

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梁靖琪星二代出身

梁靖琪出身於演藝世家，父親是人稱「樹哥」的金牌監製梁家樹，母親則是前無綫電視藝員部經理蕭笑鳴（芭姐）。她於2004年以組合「女生宿舍」成員身份出道，入行超過20年，憑藉父母在電視圈的影響力，迅速獲得知名度。

梁靖琪家庭事業兩得意

事業之外，梁靖琪的家庭生活也相當美滿。她在2019年與比自己年輕8歲、現任職保險高級分區經理的圈外老公施雋賢（Jonathan）結婚，婚後誕下兩名兒子Roman和Rian，組成幸福的四口之家。婚後的她將重心放在家庭，但對演藝事業仍抱有熱情，偶爾會接拍劇集。近年，她更「復出」參演由父親梁家樹在邵氏監製的劇集《家族榮耀》，再次活躍於幕前。

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