林子博喪妻移英一病症疑復發  嘆在英國調理身體不如香港 擔心子女前景：佢哋仲要靠我

前TVB男星林子博自2020年痛失愛妻後，便毅然攜一對子女移居英國，展開新生活。身為單親爸爸，他獨力照顧女兒林詠渝（Vinci）和兒子林卓楠，備受關注。近日，林子博在與中醫師合作的直播中，罕有地深入談及個人健康狀況，驚爆自己不僅曾患肝炎，近半年更出現脂肪肝復發的跡象，令他十分憂心，另外他亦承認，在香港調理身子比在英國更有效。

林子博曾患肝炎入院一個月

林子博透露，他的健康問題並非一朝一夕。回顧其健康歷程，早在7年前，他便曾因脂肪肝及一次腹部劇痛而緊急入院，經過詳細檢查後，才發現自己已患上肝炎，當時身體早已出現眼黃、面黃等警號，但他一直未有為意。由於病情嚴重，他需留院長達一個月。

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林子博在英國沒做身體檢查

這次經歷讓他意識到健康的重要性，開始注重身體管理。然而，在喪妻之後，生活的巨變和沉重的精神壓力，讓他的生活節奏大亂，導致脂肪肝問題再度出現。移居英國後，他坦言自己並沒有定期做身體檢查，也疏於對肝臟的管理和調理。直至近半年，他發現眼黃、面黃等症狀重現，驚覺可能是脂肪肝復發，健康警號再度響起。他在直播中憂心地表示：「我對子女仲要靠我」，舐犢情深，可見他非常擔心自己的健康會影響到孩子。

林子博嘆英國調理不及香港

直播中，林子博亦分享了在英港兩地對健康調理的看法。他認為，香港社會普遍更重視「調理養生」，無論是保健品的種類，還是中醫師在病後調理身體的理念，都更為全面。他表示，香港的保健品常為複方配方，更貼近亞洲人體質，而且透過食療改善體質的文化非常普遍。他直言，相比英國，在香港進行適當的身體調理無疑更方便，也感覺更有效。

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