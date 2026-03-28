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前TVB男星林子博結婚23周年憶亡妻董燕君 移民英國展新生活 曾自爆感情狀態談擇偶條件

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-28 HKT

已移民英國的前TVB藝人林子博，今日（28日）在IG分享了與已故妻子董燕君（Shirley）的昔日恩愛合照，以紀念二人結婚23周年，情深意切的文字感動不少網民。林子博在IG發布與Shirley的婚紗照，照片中兩人緊緊相依，幸福滿溢。他深情寫道：「林太～3.28結婚23周年快樂Shirley Tung」，短短一句話，道盡了對亡妻無盡的思念。雖然Shirley已離世6年，但林子博對她的愛從未減退，每逢結婚紀念日或太太的生忌死忌，他都會發文悼念，這份深情讓人動容。

林子博愛妻不敵癌魔

林子博的太太董燕君在2019年確診患上罕見的「平滑肌肉瘤」，林子博一直對她不離不棄，遍尋療法，甚至公開籌募醫藥費。可惜，董燕君最終於2020年病逝。在妻子抗癌期間，林子博的堅毅和深情形象深入民心，獲得大眾的同情與支持。

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林子博愛帶子女移民英國

痛失愛妻後，林子博在2021年決定帶著一對子女移居英國，展開新生活。現年54歲的他，為了養家糊口，放下了昔日幕前的光環，在英國從事地產等工作，並積極經營自己的YouTube頻道，分享在異鄉的生活點滴。早前林子博曾分享在英國社交圈子窄，為了令自己多與人接觸及運動曾參加跳舞班，好友李婉華曾好奇他是否有意找新伴侶，但林子博直言學跳舞並不是想找女友，而是為了解悶。他透露現時單身，至於擇偶條件則是希望找45歲至55歲之間聊得來的女性作伴。

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