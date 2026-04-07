前TVB男星林子博放下移民政策憂慮 舉家遊荷蘭為女兒慶生 大女亭亭玉立獲讚有星味

前TVB男星林子博自2020年喪妻後，毅然決定攜一對子女，大女林詠渝（Vinci）及細仔林卓楠，移民英國展開新生活。早前，英國傳出可能提高永久居留的語言門檻，一度令林子博在YouTube影片中表示憂心。不過，根據英國當局在3月澄清，透過BN(O)簽證申請永久居留的港人，相關要求未有重大改變，總算讓不少BNO港人鬆一口氣。

林子博放下心頭大石去旅行

最近，林子博似乎已放下心頭大石，心情大好地帶著子女前往荷蘭阿姆斯特丹旅行，為大女詠渝慶祝生日。他在IG分享旅途點滴，寫道：「詠渝Amsterdam生日之旅的第二天」，並加上「#荷蘭好玩」及「#詠渝生日」的標籤，分享喜悅。

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林子博一家三口吃美食

從上傳的照片可見，林子博一家三口在阿姆斯特丹玩得不亦樂乎。他們品嚐了當地的特色美食，包括鋪滿芝士的薯條、豐富的海鮮盤、炸魚薯條及意粉等，看來大快朵頤。林子博亦有在當地名勝風車前打卡，享受悠閒時光。

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林子博子女暴風式成長

最引人注目的，莫過於一對子女的暴風式成長。大女詠渝（Vinci）已經亭亭玉立，擺脫了昔日的稚氣，散發出濃濃的少女味。照片中，她留著一頭秀麗長髮，身穿啡白格紋的毛絨外套，在鏡頭前擺出可愛甫士，顯得相當有鏡頭觸覺。而弟弟林卓楠亦長高不少，身高似乎已追過爸爸，打扮新潮，穿上米白色衛衣及工裝褲，變身型格少年。其中一張照片，林子博與子女三人圍著一大筒薯條，做出誇張的驚訝表情，場面溫馨又搞笑，足見親子關係融洽。

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