張寶兒「億萬媽媽」罕露面撞樣袁詠儀？ 皮膚白滑凍齡似40+ 嫁內衣大王住豪宅養尊處優

34歲的張寶兒自2016年參選港姐後入行，一直被外界稱為「富貴港姐」，她與袁偉豪於2020年結婚，分別育有兩子「袁咕碌」及「袁氹氹」，一家四口生活幸福美滿。近日張寶兒趁著臨近母親節，在社交平台分享跟媽媽的生活點滴，片中張媽媽雍容華貴，氣質與美貌都令人驚艷，更有不少網民指她與影后袁詠儀驚人「撞樣」，而且外觀只像40多歲，凍齡外貌完全不輸圈中女星。

張寶兒媽媽凍齡秘訣全靠按摩

在影片中，張寶兒笑稱當天是「拋夫棄子」的日子，要與「神秘嘉賓」媽媽來一場「Runaway Mothers」之旅，享受二人世界。片中張媽媽打扮時尚，坐在豪華七人車內，全程笑容滿面，舉手投足間盡顯貴氣。當女兒問及保養心得時，張媽媽亦不吝嗇分享。她透露自己從很年輕時，便開始注重養生，因為自覺身體不算強壯，所以必須對自己的健康多點責任。她笑言自己的養生秘訣是「身體按摩」，數十年如一日，每天早晚都會花時間用按摩器「碌身」，這份毅力讓張寶兒也大感佩服。張媽媽認為「一分耕耘，一分收穫」，但同時提醒護膚不能過分，否則會破壞皮膚的天然油脂膜，反而得不償失。

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張寶兒母女情深豪嘆Spa

影片的後半部分，張寶兒帶著媽媽到深圳，體驗死海鹽SPA，作為母親節禮物。張媽媽對女兒的孝順安排感到非常窩心，期待地表示「做完會滑一點」。整個旅程中，母女二人不時相視而笑，互動有如姊妹般親密。從張媽媽精緻的妝容、考究的衣著，到對生活品質的追求，都完美展示了她嫁給「內衣大王」後，一直過著養尊處優的闊太生活。雖然生活無憂，但她依然保持著對美的追求和自律的生活習慣，難怪年過半百依然能維持如此驚人的年輕狀態。

張寶兒父親傳贈4000萬嫁妝

事實上，張寶兒的家境一直相當豐厚，其父張煌煌是靠經營內衣生意發迹，早年在內地建立了龐大的「內衣王國」，生意版圖廣闊，每年銷售額以億元計，財力極其雄厚。含住金鎖匙出世的張寶兒，早在選港姐前已是手持物業的小富婆。2020年，她與袁偉豪結婚前，更聯名豪擲6,568.3萬購入清水灣的頂級豪宅「傲瀧」一個花園複式單位，實用面積達2,205平方呎，另連568呎私人花園，並額外花400萬購入兩個車位，總值高達7,000萬。當時有傳聞指，當中4,000萬的首期是由張父一力承擔，作為給女兒的豐厚嫁妝，可見她深得父母疼愛。

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