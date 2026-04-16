張寶兒自爆患乳腺炎發高燒  老公袁偉豪出手搓奶仍乳腺堵塞  揭乳房一直谷痛如石頭

34歲的2016年香港小姐「友誼小姐」得主張寶兒（Bowie），自與袁偉豪（Benjamin）結婚後，家庭生活幸福美滿。兩人成功在三年內迎來第二個孩子，張寶兒亦不時在社交平台上分享溫馨的育兒點滴。然而，為人母的道路從來不易，張寶兒昨日（14日）便在IG自爆，因乳腺堵塞而首次患上乳腺炎，更一度發燒，情況令人擔憂。

張寶兒患上乳腺炎發燒病倒

張寶兒在社交平台的限時動態中分享了一張奶瓶的照片，並附上長文詳述這次「慘痛」經歷。她透露，由於寶寶最近食量減少，她為了追奶，卻因爲有一天比較忙，少泵了一餐，結果導致乳腺堵塞。她寫道：「自己嘗試急救，搵埋袁生（袁偉豪）幫手，疏通到一點兒但逃不過發燒和各樣不適。」可見，雖然有老公的愛心搓胸協助，但仍未能解決問題，最終還是病倒了。

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張寶兒獲催乳師拯救

張寶兒更大爆自己身體狀況，表示「從來胸裏面都有一塊二塊鈣化」，暗示自己一直有乳腺不通的問題。她坦言，在生第一胎時，並未意識到專業催乳師的重要性。幸好，這次她及時找到一位催乳師求助，對方「又一次拯救了我」。

張寶兒乳房一直感到谷痛

在催乳師的專業治理下，張寶兒的乳腺堵塞問題終於得到舒緩。她驚訝地發現，原來乳房可以脹滿母乳卻不感到谷痛，形容這種感覺「就像一個泵漲了的皮球而非石頭」，更開玩笑說因為過程太不舒服，有時會忘記泵奶，需要設定鬧鐘提醒自己。這次經歷讓她深刻體會到，母乳媽媽背後要面對不少挑戰，偉大的母愛實在令人敬佩。

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