Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富貴前港姐張寶兒樣貌再進化？深邃雙眼皮惹熱議 親解「變臉」疑雲做一手腳後容貌變化大

影視圈
更新時間：14:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-13 HKT

34歲的2016年香港小姐「友誼小姐」得主張寶兒，與袁偉豪結婚踏入第七年，二人成功三年抱兩，張寶兒不時在社交平台分享育兒生活。近日一條影片，張寶兒被忽略教育理念，其樣貌卻引起網民討論。

張寶兒眼妝出事惹質疑

張寶兒近日在小紅書上載新片，以「因材施教第一步，如何發現寶寶天賦？」為題拍片，但網民卻將焦點放到張寶兒的面容上。片中的張寶兒露出額頭，將頭髮梳起，而眉妝挑選較為偏淡的顏色，營造出簡潔的造型。不過張寶兒的眼妝卻出事，畫面見到張寶兒的雙眼皮異常深邃，而眼頭位置亦顯得靠近，眼形與過去相比有出入。多位網民直指張寶兒：「怪怪的感覺」、「眼角畫得怪怪d（怪怪的）」、「做了醫美，成個樣都變咗」、「好像開了眼角」、「啱啱割完雙眼皮」、「宜家仲興開眼頭麼？」等。

相關閱讀：張寶兒為袁咕碌「急救」腸胃？過度進補隨時拖慢成長進度 憂心脾胃超負荷功能下降

張寶兒曾大方解釋

張寶兒自入行後，曾被指容貌變化大，一度陷入「變臉」疑雲。張寶兒曾大方解釋，指自己越來越靚，因隨着年齡增長有關，加上「化妝技巧」提升，才會令人覺得與以前有分別。張寶兒昨日再更新小紅書，公開化妝過程，更表示沒有貼雙眼皮貼，似是回應眼妝問題。

相關閱讀：袁偉豪老婆鏡頭前餵人奶 直擊3千呎清水灣豪宅內湊仔日常 張寶兒大仔於阿媽「嫁妝」內飛車

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
8小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
20小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
7小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」 突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
5小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
23小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
21小時前
路透社
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
8小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
8小時前