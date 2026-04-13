富貴前港姐張寶兒樣貌再進化？深邃雙眼皮惹熱議 親解「變臉」疑雲做一手腳後容貌變化大

34歲的2016年香港小姐「友誼小姐」得主張寶兒，與袁偉豪結婚踏入第七年，二人成功三年抱兩，張寶兒不時在社交平台分享育兒生活。近日一條影片，張寶兒被忽略教育理念，其樣貌卻引起網民討論。

張寶兒眼妝出事惹質疑

張寶兒近日在小紅書上載新片，以「因材施教第一步，如何發現寶寶天賦？」為題拍片，但網民卻將焦點放到張寶兒的面容上。片中的張寶兒露出額頭，將頭髮梳起，而眉妝挑選較為偏淡的顏色，營造出簡潔的造型。不過張寶兒的眼妝卻出事，畫面見到張寶兒的雙眼皮異常深邃，而眼頭位置亦顯得靠近，眼形與過去相比有出入。多位網民直指張寶兒：「怪怪的感覺」、「眼角畫得怪怪d（怪怪的）」、「做了醫美，成個樣都變咗」、「好像開了眼角」、「啱啱割完雙眼皮」、「宜家仲興開眼頭麼？」等。

相關閱讀：張寶兒為袁咕碌「急救」腸胃？過度進補隨時拖慢成長進度 憂心脾胃超負荷功能下降

張寶兒曾大方解釋

張寶兒自入行後，曾被指容貌變化大，一度陷入「變臉」疑雲。張寶兒曾大方解釋，指自己越來越靚，因隨着年齡增長有關，加上「化妝技巧」提升，才會令人覺得與以前有分別。張寶兒昨日再更新小紅書，公開化妝過程，更表示沒有貼雙眼皮貼，似是回應眼妝問題。

相關閱讀：袁偉豪老婆鏡頭前餵人奶 直擊3千呎清水灣豪宅內湊仔日常 張寶兒大仔於阿媽「嫁妝」內飛車