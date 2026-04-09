張寶兒退休計劃未諗住 稱投資袁偉豪與兩子如買藍籌股 為囝囝修讀育兒課程：會一直去進修

張寶兒、張佳添（添Sir）等今日（9日）出席《退休有乜計》記者會，育有兩子的張寶兒，對於退休計劃，她笑言投資在小孩和老公袁偉豪身上，經已是投資藍籌股，由於兒子年紀尚小，未有能力規劃，作為父母要為子女建立，並會將兒子的利是錢作投資，不過退休計劃目前對自己是太遙遠的事。她說：「我覺得四、五歲小朋友已經可以教佢哋理財。」

張寶兒會一直進修育兒課程

曾修讀珠寶課程的張寶兒，笑言誕下兒子後修讀育兒課程，更認為育兒方法日新月異，所以會一直去進修，現在會教導兒子邏輯方面。她說：「𠵱家會教囝囝因為、所以，佢哋𠵱家未問尷尬問題，但我都好期待。」