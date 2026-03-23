袁偉豪老婆育兒再掀爭議 張寶兒用廣東話教大仔讀英文繪本 竟引網民激辯教育手法

「內衣大王」千金、前港姐張寶兒跟袁偉豪結婚後，開始淡出幕前，二人前年迎來大仔「袁咕碌」，去年再添細仔，組成一家四口的幸福家庭。張寶兒不時在小紅書，分享育兒心得，近日她跟囝囝一起閱讀英繪本《Pip and Posy》，但全程以廣東話講故事，而牙牙學語的袁咕碌，也用廣東話回應，場面溫馨，想不到馬上引起網民對中英啟蒙語之爭。

張寶兒用粵語跟囝囝溝通

近日張寶兒分享跟袁咕碌互動片段，她和囝囝一起閱讀英文繪本《Pip and Posy》，張寶兒首先以標準的英語讀出書名，隨即無縫切換到流利的廣東話，生動地為兒子講述故事內容，她指著書上的圖畫，用充滿感情的語氣說：「Pip有一個氣球啊」、「哇，好大嘅氣球，係紅色嘅！」。整個過程，張寶兒都以廣東話與兒子互動，而袁咕碌也全神貫注，不時伸出小手觸摸書本，模仿媽媽「篤爆」泡泡的動作，又跟著說「摸吓氣球」、「哥哥大力篤」，袁咕碌樣子十分可愛，但這一段天倫樂片段，卻引起網民熱議。

相關閱讀：張寶兒為袁咕碌「急救」腸胃？過度進補隨時拖慢成長進度 憂心脾胃超負荷功能下降

張寶兒廣東話讀繪本引起爭論

張寶兒取出英文繪本，卻全程用廣東話講故事，網民留言說「想聽寶兒講英文版」，該名家長認為既然是英文繪本，就應該用英文教學，為孩子進行「英語啟蒙」，她還分享自己的經驗：「我在家用英文教，因為在做英文啟蒙，買了一批英文繪本作為啟蒙閱讀。」該名網民認為要把握孩子學習語言的黃金時期，盡早營造全英語環境。但亦有不少網民力撐張寶兒，「而家好多小朋友唔識講廣東話，先教母語重要啲」、「有錢人嘅仔女，點會只識一種語言，教先教後其實差別不大」、「你理得人點教仔啫」、「語言嚟講，其實廣東話難過英文，學廣東話先都啱」。

張寶兒外國名牌大學畢業

張寶兒家境富裕，在倫敦大學學院人文地理系畢業，又是賓夕凡尼亞大學禾頓商學院工商管理碩士，說得一口流利英語，但仍選擇跟囝囝用粵語滿通，網民認為她在鞏固囝囝母語根基，有助於孩子理解和吸收故事內容，培養閱讀興趣，至於學習英語可留給學校，也有網民分享自身經驗，指出在家中跟小朋友講廣東話，完全不影響在學校學習普通話。張寶兒用廣東話母語簡單跟囝囝互動，卻引來中英啟蒙語爭論，確是始料未及。

相關閱讀：袁偉豪老婆鏡頭前餵人奶 直擊3千呎清水灣豪宅內湊仔日常 張寶兒大仔於阿媽「嫁妝」內飛車

袁偉豪夫婦二千呎豪宅：