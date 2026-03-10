張寶兒為袁咕碌「急救」腸胃？過度進補隨時拖慢成長進度 憂心脾胃超負荷功能下降

「內衣大王」千金前港姐張寶兒，跟袁偉豪結婚後，開始淡出幕前，二人前年迎來大仔「袁咕碌」，去年再添細仔，組成一家四口的幸福家庭。榮升兩孩之母的張寶兒，雖然忙於照顧孩子，仍不忘在小紅書分享生活，近日她帶大仔去練習「平衡車」，趁著空檔便拍片分享囝囝過度滋補，反而有損腸胃，影響吸收，現時要調節囝囝飲食，重質不重量。

張寶兒分享「減法」育兒飲食

張寶兒近日上載了一段影片，以「春天是長高黃金期，但我卻反著來」為題，分享自己在春季為囝囝調整飲食的獨門「減法」心得。片中張寶兒正在公園陪伴，正在上平衡車課的袁咕碌。她提到身邊許多媽媽都忙著為孩子進補，但她卻發現，一些傳統的「助長習慣」，反而可能在偷偷拖慢孩子長高。她細心觀察到囝囝出現了疑似「積食」的症狀，例如睡眠時輾轉反側、舌苔白厚膩、大便氣味重等，讓她意識到這可能是孩子脾胃超負荷的警號。

張寶兒避免補品變成積食

張寶兒坦言沒想到過多的營養反而讓「補品變成了積食」。她解釋孩子的脾胃功能，因過勞而下降，吃再多有營養的食物，也無法有效運化成氣血，反而會積聚在體內，不但影響發育長高，更容易導致生病。因此她決定反其道而行，為兒子的飲食進行調整，但並非盲目節食，而是以「手掌測量法」來控制食量，包括肉類份量約為孩子自己的「一個掌心」大小，煮熟蔬菜後的份量約為孩子「兩手捧著」的份量，而澱粉質的份量，約為孩子「一個拳頭」大小，讓小朋友食得健康。

張寶兒住2千呎豪宅富養兩子

張寶兒婚後跟丈夫住在清水灣傲瀧的花園複式單位，是夫妻二人在婚前以逾6,568萬元聯名購入，實用面積達2,205平方呎，另連568平方呎私人花園。當時有指張寶兒的父親豪付4000萬首期作為女兒嫁妝，讓二人可以先入住，直至去年才正式開始供款。張寶兒富養囝囝「袁咕碌」，想不到卻是「補得滯」，現時反過來要減少飲食份量，確是始料未及。

