「富貴駙馬」袁偉豪細仔百日派對規模從簡 不及大仔豪擺32席 紅星只見離巢視后

富貴前港姐張寶兒與袁偉豪的細仔「袁氹氹」去年11月出世，兩年抱兩，組成四口之家。袁偉豪的細仔轉眼間已出世三個月，二人近日為囝囝舉行百日派對，但對比起大仔「袁咕碌」百日宴，當時延開32席略遜一籌。
從袁偉豪、張寶兒及胡定欣昨日（22日）的IG限時動態中，見到袁偉豪夫婦在戶外為細仔「袁氹氹」舉行百日派對，現場佈置相當有心思。派對以一個巨型啤啤熊公仔作為主題背景，成為眾賓客的打卡點。
場地布置掛滿藍、白色氣球，氣球下吊著一張張家庭溫馨合照，又有「袁氹氹」的可愛成長照，充滿童趣和愛意。派對上還有一個精緻的熊仔造型蛋糕，上面寫著「HARVEY HAPPY 100 DAYS」，祝賀BB仔健康快樂地成長。
袁偉豪抱實細仔
切蛋糕時，袁偉豪將囝囝抱在懷中，見到「袁氹氹」眼仔睩睩望向鏡頭，十分可愛。袁偉豪細仔的百日派對，今次未如大仔「袁咕碌」一樣群星雲集，只見到視后胡定欣及好友朱智賢分享照片。
