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55歲李嘉欣一行徑揭母愛滿瀉 兒子Jayden身在異鄉不是味兒？ 近照肌膚緊緻狀態佳

影視圈
更新時間：20:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-05 HKT

55歲的李嘉欣自1988年摘下香港小姐及國際華裔小姐后冠後，一直被譽為「最美港姐」。日前她在社交平台分享與友人提前慶祝母親節的合照，其白滑緊緻的肌膚和極佳氣色，再次讓網民讚嘆不已。李嘉欣自2008年嫁給富商許晉亨，婚後誕下一子許建彤（Jayden），從此淡出幕前，專心相夫教子，過著令人稱羨的百億闊太生活。李嘉欣多年來保養得宜，無論是樣貌還是身材，都維持在巔峰的「凍齡」狀態，是圈中公認的凍齡女神。近年，隨著兒子Jayden遠赴英國貴族學府求學，李嘉欣與許晉亨重拾二人世界的甜蜜，不時被捕捉到孖住拍拖的恩愛畫面，從結伴欣賞草蜢演唱會到同遊世界各地，無不展現出夫妻間的深厚感情。

金髮李嘉欣緊緻肌膚被讚凍齡

李嘉欣兒子Jayden雖然身在異鄉，未能陪伴在旁，但人緣甚佳的李嘉欣並不寂寞。在友人為她安排的母親節慶祝派對上，她以一頭時髦的金髮亮相，妝容精緻，衣著優雅。在曝光的照片中，她神采飛揚，皮膚在燈光下顯得份外白皙透亮，緊緻飽滿，絲毫看不出已年過半百的歲月痕跡。其中一張她溫柔地攬著友人的小女兒合照，流露出滿滿的母愛，溫馨的畫面融化了不少粉絲的心。

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李嘉欣與許晉亨拍拖甜蜜放閃

除了與朋友相聚，李嘉欣與丈夫許晉亨的甜蜜愛情，亦是她保持青春的秘訣之一。早前，二人飛往日本共賞櫻花，享受浪漫之旅。李嘉欣大方分享多張旅遊美照，照片中的她在盛開的櫻花樹下展露甜美笑容，凍齡美貌再度令人驚艷。雖然有網民在其中一張陽光下的照片中，留意到她的髮際線似乎略顯偏高，然而大部分粉絲都立即為女神護航，指出該照片明顯受到強烈頂光影響，才會造成髮量單薄的錯覺，力證女神的髮量依然濃密。

李嘉欣經營社交平台分享生活

李嘉欣從選美舞台，到嫁入豪門後的低調生活，人生一直備受矚目。她不僅是美麗的代名詞，更是一位充滿智慧的女性。在專注家庭生活的同時，她亦不忘經營自己的社交圈子和個人興趣，時常透過社交平台分享生活點滴，無論是夫妻間的甜蜜互動、與朋友的歡樂時光，還是對生活的感悟，都展現出她積極樂觀的生活態度。

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