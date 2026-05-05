BIGBANG六月驚喜襲港 下月6日現身中環海濱出席Mega K-POP 為廿周年巡唱預熱

韓國天團BIGBANG確定將於6月6日，驚喜現身於中環海濱活動空間舉行的《Mega K-POP》大型音樂盛事，為粉絲帶來久違的合體演出，而今次來港獻技，被視為他們今年8月展開的世界巡迴演唱會的前奏演出。

BIGBANG香港場驚喜合體

主辦方近日公布，《Mega K-POP》香港場的陣容星光熠熠，當中最大的驚喜，莫過於成軍20週年的BIGBANG，將以G-Dragon、太陽、大聲三子姿態登場。這不僅是GD去年預告將重返香港舞台的承諾兌現，亦為他們今年展開的世界巡迴演唱會預熱，同場還有新晉男團NOWZ及男女混合團體ALLDAY PROJECT。消息一出，勢必掀起搶票熱潮。

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澳門騷粉絲大打出手

與香港場的期待氣氛形成強烈對比的是，5月2日於澳門舉行的《K-SPARK》演唱會，卻因混亂場面而成為熱話。當晚GD在台上演唱經典金曲《POWER》時，台下四名女粉絲疑因爭位問題情緒失控，爆發激烈肢體衝突。她們不僅互相拉扯頭髮，更在跌倒後仍繼續拳打腳踢，火爆場面被全程拍下，引發網民熱議。

澳門騷場面失控

除了粉絲打鬥，該演唱會從入場開始便狀況頻生。據指，開場女團KiiiKiii表演時仍有大批觀眾未能進場。演出期間，大批粉絲為求更近距離接觸偶像，無視規定搬開椅子湧向台前，嚴重阻擋後方觀眾視線。場內「坐下！」的呼喊聲此起彼落，更有人冒險「騎膊馬」及踩上椅子觀看，但現場保安人員被指反應冷淡，導致秩序近乎失控。]

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