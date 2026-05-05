孫耀威廿歲餅印「準醫生外甥」罕曝光 笑容陽光如韓男團成員才貌相全 53歲舅父：靠你免費醫病

53歲的「不老男神」孫耀威，向來是圈中的凍齡代表，俊俏的臉孔仿佛被時間遺忘，出道多年來外貌幾乎沒有改變。近年孫耀威飽受聲帶問題困擾，甚至一度面臨失聲危機，令他更懂得珍惜健康及與家人相處時光。近日孫耀威分享了一段與外甥Isaac由細到大的對比影片，溫馨的互動和外甥的「暴風式成長」，不但引起熱議，兩人如同「餅印」般的帥氣長相，更讓網民驚嘆家族基因的強大。

凍齡孫耀威維持十多年前外貌

孫耀威分享的影片以一張十多年前的舊照開始，當時的他抱著年幼的外甥Isaac，臉上掛著燦爛的笑容。鏡頭一轉，Isaac已從小男孩蛻變成一位帥氣的年輕人，與舅父孫耀威在保齡球場上較勁。最讓網民津津樂道的，是孫耀威的「不老容顏」。有網友留言讚嘆：「Isaac小時候舅舅長這樣，長大了舅舅還長這樣」、「舅舅看起來跟外甥一樣也差不多20歲」，直指歲月似乎只在Isaac身上留下了痕跡，現時兩人站在一起，不像舅甥，反而更像一對年齡相近的兄弟。

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孫耀威外甥「暴風成長」變俊男

除了孫耀威的凍齡外貌成為焦點，20歲的外甥Isaac的帥氣模樣也俘虜了不少網民的心。長大後的Isaac五官深邃，笑容陽光，舉手投足間都散發著青春氣息，與年輕時的孫耀威甚為神似。網友紛紛留言大讚：「哇，顏值都遺傳到位」、「外甥多似舅」、「外甥像舅舅具體化了」、「好似韓國男團成員」，認為Isaac完美繼承了家族的優良基因。據悉，這位「星味」十足的外甥目前還是一名大學醫科生，可謂才貌雙全。

孫耀威寄語外甥要幫舅父免費醫病

回顧孫耀威的演藝生涯，雖然曾因聲帶出血及鼻瘤問題，一度被醫生下令停工休養，歌唱事業險些止步，但他憑藉頑強的意志力，透過中西合璧的治療最終康復過來，今年2月，他無預警地透露「準備做聲帶手術」，可見他為了歌唱事業一直努力保護聲帶。從帥氣外甥的成長，反襯出孫耀威數十年如一日的樣貌，這位「不老男神」的稱號，確實當之無愧，而面對這位未來將成為醫生的外甥，孫耀威也半開玩笑地寄予厚望：「將來舅舅老了一定要免費幫我看病喔」，一家人感情甚佳。

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