90年代樂壇男神手術後火速復工 仍於康復期即北上錄節目 網民慨嘆搵食艱難

現年53歲的孫耀威，外貌凍齡，仿如吃了防腐劑，完全看不出已經「入五」，被讚是「不老男神」，但入行多年的他，早已捱到五癆七傷，尤其是早年飽受聲帶出血兼鼻有粉瘤困擾，在本月11日，孫耀威在ig分享自己入院進行聲帶手術，之後當然是要好好休息，而且有14天不能說話。想不到病情剛有好轉，孫耀威已經要返回內地錄製節目，獻唱金曲在所難免，網民知悉他的最新動向，紛紛表示北上吸金殊不容易，搵食艱難。

孫耀威2月初入院做聲帶手術

孫耀威在月初分享了自己即將進行聲帶手術的影片，又叫大家幫他祈禱，原來他早年飽受聲帶出血兼鼻有粉瘤影響，有指他發現每次唱歌演出後喉嚨便出現劇痛和紅腫，最初以為是聲帶發炎，於是便戒酒救聲，但一直未有好轉，其後醫生證實是聲帶出血，當時孫耀威四出尋求診治方法，除了中西合璧外，還即時停工休養，幸好最後康復過來，想不到近日又舊病復發，要入院做手術。

相關閱讀：孫耀威突入院做手術 躺在病床眉頭深鎖叮囑為他加油禱告 曾被警告有永久失聲危機不能再唱

孫耀威手術後14天不能說話

孫耀威太太陳美詩當時透露丈夫手術後14天內不能說話，更跟孫耀威說：「趁仲可以講嘢，不如講兩句。」想不到孫耀威跟大家拜年「恭喜發財」，當時還跟網民開玩笑，相當幽默。但近日孫耀威分享了「2026大灣區元宵晚會」，將會在本月28日晚上7時半錄製，並附上錄製地點，而節目會在3月3日「元宵節」播出，另外孫耀威亦分享了演出印有所有演出嘉賓的海報。

孫耀威向粉絲報平安稱一切順利

孫耀威在內地有不少粉絲，對於可以見到偶像，當然表現得十分興奮，頗為期待。但孫耀威手術後不久，已經要錄製節目，而且還需要在節目內唱歌，有網民就擔心孫耀威聲帶未曾痊癒，問他：「聲帶動好手術，馬上可以唱了？」孫耀威馬上解答網民疑慮，報平安表示：「一切順利」。不過有網民仍擔心孫耀威因為跟電視台簽了約，才逼不得已頂硬上，紛紛提醒他要愛錫身體。

相關閱讀：52歲「不老男神」結婚多年無子 突爆10歲餅印「兒子」 前TVB女星老婆激讚「囝囝」一優點