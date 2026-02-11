孫耀威突入院做手術 躺在病床眉頭深鎖叮囑為他加油禱告 曾被警告有永久失聲危機不能再唱

「不老男神」孫耀威（Eric）早年飽受聲帶出血兼鼻有粉瘤影響，有指他發現每次唱歌演出後喉嚨便出現劇痛和紅腫，最初以為是聲帶發炎，於是便戒酒救聲，但一直沒有好轉，其後醫生證實是聲帶出血，一度被下令不能再唱，否則有永久失聲危機，歌唱事業差點玩完。

孫耀威突然在IG入院做手術短片

當時孫耀威四出尋求診治方法，除了中西合璧外，還即時停工休養，,幸好最後康復過來，孫耀威繼續發展歌唱事業，他還曾說：「呢次病令我醒覺要珍惜健康，以前實在太唔錫身。」今日（11日）孫耀威突然在IG入院做手術的短片並說：「 為我加油禱告好嗎？」

孫耀威無預警下稱做聲帶手術

孫耀威自從康復後主力在內地巡唱，又不時在小紅書、抖音等內地社交平台大展歌喉，深受內地網民歡迎，但今日在無預警下突然貼出一段寫有「準備做聲帶手術了」的短片，片中看到穿上病人服的孫耀威躺在病床上，醫護人員準備推他手術室，孫耀威的神情略見顯緊張，但仍不忘對鏡頭揮手，太太陳美詩（Macy）全程陪伴在側，溫柔地說：「平安，呢14日唔可以講嘢，趁仲可以講嘢，不如講兩句。」孫耀威以沙啞聲線向大家拜年「恭喜發財。」陳美詩忍不住大笑，氣氛輕鬆。

孫耀威叮囑為他加油禱告

當護士推著病床前往手術室時，陳美詩緊隨其後，兩人在手術室門口依依不捨，陳美詩還說：「平安呀，一陣見。」兩人握手兼互道「Bye 」，影片看到孫耀威眉頭深鎖後再晒V，影片打出字幕：「為我加油禱告好嗎？」孫耀威留言稱今次是接受聲帶手術，希望大家一起為他加油，禱告，手術順利，還有人說：「要快快好返。」、「 為你禱告！加油！！」、「早日康復，等你回歸。」、「老大平安順利，期待回來，期待你更優美的歌聲。」、「你那麼帥，又那麼會唱歌，手術肯定會順利，一定要平安健康哦。」

