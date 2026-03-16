53歲「應采兒舊愛」內地吸金賣口乖 歎潮州鵝肝留震撼食評：比法國鵝肝好食一萬倍

現年53歲的孫耀威，因外貌凍齡，仿如吃了防腐劑，被網民封為「不老男神」。早前完成聲帶手術的他，在14日「禁聲期」過後，已經急急返回內地開騷吸金，而且馬不停蹄「搵食」，繼日前他大讚潮州魚生味道遠勝日本料理後，最近他又去食潮州鵝肝，今次就大讚比法國鵝肝好食一萬倍，孫耀威七情上面，加上高8度的聲線，網民紛紛指他「表情造作，略嫌浮誇」。

孫耀威內地搵食讚不絕口

孫耀威近日在內地開騷，密密吸金，而且入鄉隨俗，不時在小紅書分享生活點滴，近日他就拍片去品嚐潮州滷水鵝，最令人震驚是孫耀威光顧的食店，單是鵝頭已經索價2千元，他一邊拿起鵝頭，一邊幽默地說：「這一口下去，888元就沒了！」孫耀威大讚鵝頭肉質Q彈，鵝冠又有豐富膠質，但之後的重頭戲，才令網民大開眼界，原來孫耀威要開始吃潮州鵝肝。

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孫耀威食相誇張七情上面

孫耀威早前曾經拍攝「搵食」短片，當時他已經瘋狂激讚潮州生醃海鮮，味道遠勝日本料理，更呼籲網民食生魚片，不用去日本直接北上即可。想不到今次孫耀威食潮州鵝肝，又再次是同一套路，徒手拿起鵝肝放入口，一臉大滿足的表情，細味品嚐後，給了「潮州鵝肝比起法國鵝肝好食一萬倍」的評語，網民指他演技大爆發，被歌手身分耽誤了他的美食家事業。

孫耀威曾跟應采兒拍拖

孫耀威於2005年因拍攝亞視劇集《美麗傳說2星願》而邂逅應采兒，翌年孫耀威發表單身宣言，暗示和應采兒已經分手，「我現在是單身，畢竟拍拖很多年，享受單身也是件開心的事。」應采兒之後情歸陳小春，而孫耀威就於17年跟陳美詩結婚。

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