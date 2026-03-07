90年代男神內地「掘金」歎宵夜 激讚潮汕生醃海鮮完勝日本料理 網民憂寄生蟲本尊5字回應

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

現年53歲的「情歌王子」孫耀威，近年長駐內地搵食，瘋狂吸金，早前他才剛做完聲帶手術，14日禁聲期一過，馬上到汕頭演出，觀眾反應十分熱烈。孫耀威不止俘虜內地粉絲，更當上了汕頭的美食推廣大使，近日他在演出後，就帶大家去食「生醃滿漢全席」，他不止對內地生魚片讚不絕口，更說完勝日本生魚片，不用吃日本料理，獲得不少內地網民讚好。

孫耀威開騷後吃生醃滿漢全席

近日孫耀威在汕頭舉辦演唱會，獲得不少粉絲冒雨支持，座無虛席。孫耀威在演出後，跟工作人員一行人去宵夜，目標明確地鎖定了「生醃海鮮」。片中見到了一桌堪稱「生醃滿漢全席」，包括有生醃鮑魚、生醃龍蝦等，孫耀威遵循道地吃法，先喝一碗暖胃的白粥，滿足地感嘆道：「這個真的有媽媽的味道」。

相關閱讀：孫耀威突入院做手術 躺在病床眉頭深鎖叮囑為他加油禱告 曾被警告有永久失聲危機不能再唱

孫耀威高度推介潮汕生魚片

孫耀威在片中品嚐了本次美食之旅的主角「潮汕魚生」，他熟練地將切得薄如蟬翼的巴浪魚片，與多種特製醬料，放在碗中攪拌，然後豪邁地一大口吃下。孫耀威入口一刻，臉上立刻露出極度滿足的表情，忍不住閉眼享受之後，高呼「實在太好吃了」，又強調「完勝日本生魚片，要吃生魚片就吃潮汕的」。

孫耀威親自回應不怕寄生蟲

孫耀威吃得滋味無窮，讓網民睇到垂涎三尺，更紛紛詢問店舖地址，亦有較為審慎的網民表示：「很想吃，但怕有寄生蟲」，想不到引來孫耀威親自回應：「都是處理好的，可以吃煮熟的菜，海鮮粥也很美味」，孫耀威接二連三跟網民解釋安全，也有網民擔心孫耀威剛做完手術不久，還是要謹慎飲食。

相關閱讀：90年代樂壇男神手術後火速復工 仍於康復期即北上錄節目 網民慨嘆搵食艱難

