《夜王》「葵芳」蔡蕙琪爆紅後囂張無禮？  被認出轉身鬆人有隱情  同行男友被讚勁靚仔

現年29歲的女星蔡蕙琪（Kay），憑藉在電影《夜王》中飾演「葵芳」一角而人氣急升，成為備受矚目的當紅炸子雞。儘管星途一片光明，但私底下的她依舊保持親民作風。近日她與男友黃楚軒在觀塘一間平民時裝店購物時被粉絲捕獲，其真實反應引起網民熱議。

「葵芳」蔡蕙琪淡妝出行氣質滿滿

有網民近日在小紅書上發帖，指在觀塘的連鎖服裝店偶遇蔡蕙琪，並大讚「真人靚過上鏡多多聲」。從網民分享的影片可見，當日蔡蕙琪僅以淡妝示人，身穿寬鬆的衛衣搭配深色闊腳褲，一身打扮猶如鄰家少女，充滿青春氣息，即使在淡妝下依舊氣質滿滿。爆紅後的她，生活依舊「貼地」，選擇在平民時裝店購物，足見其樸實親民的一面。

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葵芳蔡蕙琪被指冇禮貌？

當被粉絲認出並問道：「你係咪葵芳啊？」時，蔡蕙琪似乎未料到自己會被認出，臉上瞬間流露出驚訝的表情，靦腆一笑後便轉身走開。這段影片曝光後，網民反應兩極。部分人欣賞她的可愛反應，並指她真人好靚，但也有留言指她「咁冇禮貌」。不過，發帖的博主隨即為她平反，澄清道：「邊有，佢同我say hi了啵」，並解釋蔡蕙琪當時只是還未習慣被途人認出，一時反應不及。事實上，影片末段也確實拍到蔡蕙琪面帶笑容，親切地向粉絲揮手打招呼，打破了「無禮貌」的指控。

葵芳蔡蕙琪男友帥度十足

當日與蔡蕙琪同行的男友黃楚軒（Hinson）也成為網民焦點。蓄著Skin Head髮型的他外型俊朗，被網民大讚「好靚仔」，認為他與蔡蕙琪十分相襯。據悉，二人均畢業於演藝學院，已拍拖多年，感情穩定。蔡蕙琪更在左手紋上「HK」字樣作為「愛的印記」，她曾笑言：「H、K分別代表我同佢嘅英文字母，將來如果分手，咪當我愛香港囉，哈哈！」。談及男友，蔡蕙琪滿是欣賞，她表示希望有朝一日能像前輩廖子妤和盧鎮業一樣，與男友一起合作拍戲。

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