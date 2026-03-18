「葵芳」青澀學生相瘋傳 蔡蕙琪清純校服Look獲讚靚絕港島東：呢次真係19歲

黃子華、鄭秀文（Sammi）主演的賀歲片《夜王》票房表現強勁，截至今日（1８日）累積票房已超越9750萬港元，勇奪史上港產片票房第4位。戲中飾演夜總會小姐「葵芳Franchesca」的蔡蕙琪，憑自稱「19歲半」兼洗腦「譚仔口音」一炮而紅，連港鐵「葵芳站」的英文易名為「Franchesca」還有極具魔性的廣播：「大家好，我係《夜王》嘅葵芳Franchesca，歡迎乘搭港鐵嚟呢個站，祝你有個愉快嘅旅程。」

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪青澀片瘋傳

近日網上流出兩段「葵芳Franchesca」蔡蕙琪在中學時期參加歌唱的短片，當時身穿校服的「葵芳Franchesca」蔡蕙琪充滿了青澀，她的參賽歌曲分別是《月亮代表我的心》和台灣歌手趙詠華的《最浪漫的事》，全程相當緊張的蔡蕙琪在音樂響起時，努力擠出台風擺動身體，一口沒「鄉音」的普通話表現不俗，成功吸引網民留言。

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「葵芳Franchesca」蔡蕙琪被讚靚絕港島東

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪的青澀校服look瘋傳後，迅即引來網民的關注，片段為港島東某官立中學的普通話歌唱比賽，第一條是F.5的蔡蕙琪演繹《月亮代表我的心》，蓄有一頭短髮的她表情十足。另一條是翌年升讀F.6後再度出戰，今次唱出台灣歌手趙詠華的《最浪漫的事》。有網民留言稱「葵芳Franchesca」蔡蕙琪靚絕港島東的學校，還有人說：「當時既葵芳都好青純。」、「一定冇人估到條片12年後流量暴升。」、「如果加插落《夜王》舞池中葵芳主唱那就perfect。」、「呢次真係19歲。」、「如果佢IG再唱一次po上網就好玩。」、「冇化妝好靚呀。」

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪從小已經有表演慾

「葵芳Franchesca」蔡蕙琪從小已經有表演慾，2019年畢業於香港演藝學院戲劇學院，在校期間獲獎無數，試過因表現優異而多次榮獲獎學金，又曾憑舞台劇《加數機》獲得傑出演員獎，其後更曾隨戲劇學院遠赴英國倫敦交流演出，演藝起點相當高。蔡蕙琪畢業後加入中英劇團擔任駐團演員達五年，參與過《解憂雜貨店》及音樂劇《穿Kenzo的女人》等多部大作，作為黃子華的忠實粉絲，蔡蕙琪曾在《毒舌大狀》內，「林涼水」黃子華初次到「金遠山」謝君豪律師樓，當中「金遠山」謝君豪秘書的就是蔡蕙琪飾演，至於角色為何叫「葵芳」，原來當日副導演向吳煒倫介紹蔡蕙琪時，指她常在葵青演舞台劇，因此導演靈機一觸把角色名叫「葵芳」而英文名Franchesca，其實因吳煒倫在上一套作品《毒舌大狀》內，「鍾念華」廖子妤死去的愛犬就是叫Franchesca。

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