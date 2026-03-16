「葵芳」蔡蕙琪獲封MVP再求進步︰高處未算高 《夜王》有望成2026年首部票房破億電影｜名人雜誌

賀歲片《夜王》上映近一個月，截至3月15日下午1時，港澳累積票房累積票房已衝破9,500萬，有望成為2026年第一部過億票房電影，男、女主角黃子華和鄭秀文自然功不可沒，但戲中一眾夜總會小姐亦為劇情錦上添花，其中最搶眼的、莫過於被網民封為《夜王》MVP的「葵芳」蔡蕙琪，她直言作為綠葉，從未想過會成為焦點，更一度懷疑過自己是否值得被大家稱讚，後來明白到要懂得欣賞自己，亦會提醒自己不要以為這就是人生頂點，笑言高處未算高，會繼續向下一個頂點前進，亦不介意繼續行搞笑路線，為大家帶來開心正能量。撰文︰黃佩麗、攝影︰朱偉彥

《夜王》票房持續報捷

由吳煒倫執導的賀歲片《夜王》自年初一上映以來票房持續報捷，成為香港史上最快破5000萬紀錄的港產片，截至本月11日，《夜王》港澳累積票房已超過港幣9000萬元，榮登香港史上港產片票房第5位，有望成為2026年第一部過億票房電影。電影由黃子華和鄭秀文主演，兩人均有不少突破演出，但戲中一眾配角亦有亮眼表現，當中最搶眼莫過於飾演夜總會小姐「葵芳」的蔡蕙琪，她一出場以帶口音的廣東話自我介紹：「我叫Franchesca，今年19歲半。」已成功俘虜觀眾笑點，其後𠱁客食西瓜、與子華剖白身世以及「助聽器」救場都令人留下深刻印象，更被網民封為《夜王》MVP，成功令人記得她的名字。蔡蕙琪早前接受本報專訪，卸下「葵芳」面具的她形象斯文，充滿文青氣質，與戲中完全相反，她笑言多得化妝和造型的幫忙，才能將葵芳演得活靈活現。

蔡蕙琪希望向下一個頂點前進，不介意繼續行搞笑路線。

《夜王》「葵芳」一角在片中的4次主要戲份都各具看點。

蔡蕙琪謙稱是綠葉

對於獲封為MVP，她表示最初感到難以置信，覺得自己並非故事主角，只是其中一片綠葉，「一開始都懷疑自己，後來家人和朋友鼓勵我要懂得欣賞自己，說我在這條路上走了多年、終於被看到，當然我不會覺得自己是MVP咁犀利，只不過與以前的自己比較，現在的確是有進步，我在大銀幕看自己演出時都有驚喜，睇到講身世那一場戲更忍不住流了兩行眼淚。（因為再想起嫲嫲？）不是，拍攝時是因為想起嫲嫲，但在戲院睇的時候就真的代入了葵芳這個角色，被她感動。」

蔡蕙琪獲封《夜王》MVP，講明要保持初心再求進步。

《夜王》中的一班夜總會小姐既是綠葉，也是靈魂。

蔡蕙琪唔因為「得得地」而飄

蔡蕙琪在戲中每次出場都甚有發揮，4場主要戲份包括以鄉音自我介紹、𠱁客食西瓜、與子華剖白身世以及「助聽器」救場，每一場都令觀眾留下深刻印象，她笑言𠱁客食西瓜一場戲，不單觀眾看得開心，拍攝時最開心的是在鏡頭後看的劇組，但她當時竟然覺得驚，「對手是一個不認識的人，我怕言語上會冒犯他，幸好後來導演攞咗個西瓜俾我，有呢個道具隔一隔，演起上來就舒服很多，我平時不會咁𠱁人食嘢，哈哈！」談到與黃子華的一場對手戲，蔡蕙琪坦言壓力很大，「子華是大前輩，我又完全是新人，所以會提醒自己，不要被劇情以外的事影響自己，要專注在這場戲上。（子華有教你做戲？）他會跟我對戲，但不會指點你如何做，大家都是做好本份，而且他和Sammi都好好，今次有不少新人，雖然他們都是前輩，但很想了解我們每一個新人，會私下問我們叫甚麼名字，覺得好感動！」

蔡蕙琪當演員，要不斷求進步。

蔡蕙琪透露與黃子華（中）拍《夜王》，有一場對手戲壓力巨大。

蔡蕙琪戲份未減感意外

導演吳煒倫曾說過戲中每一位小姐都有自己的故事，無奈礙於片長要剪走部分人的戲份，蔡蕙琪在當中可說是保留最多戲份的一位，她直言覺得意外，以為自己的戲份都會被剪走，「我不覺得自己的角色是必須要擺在劇情上，但看完戲後就明白導演為甚麼會這樣處理，葵芳是為了家人才下海做小姐，付出所有努力只為家人活得好好的，可能導演覺得這種精神代表了社會上其中一種不惜一切而努力生活的人。」一眾演員早前與蘇民峰一起做直播，蘇師傅指蔡蕙琪這兩年會有更大突破，叮囑她要好好把握，她笑謂蘇師傅的提點不會令她有壓力，會保持平常心，「由大家開始認識我後，一直提醒自己要保持平常心，不要因為有少少『得得地』而飄，不要覺得現在是人生頂點，蘇師傅其實是提醒我要繼續努力，要突破和行運是需要努力，不能留在家等運到，他是提我要keep住努力，望住下一個高峰攀上去！」

蔡蕙琪無時無刻對自己說「保持初心」，Keep住演戲嗰團火！

蔡蕙琪激讚黃子華、Sammi是非常好的前輩，私下會主動了解每一位新演員。

蔡蕙琪將演舞台劇

《夜王》令蔡蕙琪備受關注，她也因此多了不少工作機會，稍後將參演一部舞台劇，亦有電影正在洽談中，她坦言今次與Sammi沒有對手戲，希望能再有機會合作，讚Sammi做喜劇很棒，很想與她一起拍喜劇。此外，謝君豪也是其中一個想合作的演員，蔡蕙琪笑言小時候看《南海十三郎》時已被對方的英俊面貌吸引。

蔡蕙琪獲封《夜王》MVP！

蔡蕙琪放棄穩定收入求突破

蔡蕙琪在大半年前離開中英劇團，成為自由身演員，雖然放棄了一份有穩定收入的工作，但當她決心離開就不會讓自己有後悔的時候，笑言離職後靠積蓄和做兼職生活，並積極為不同工作試鏡，直言廣告的試鏡很多都失敗，可能客戶都想要美女，自己接到的工作大多是搞笑角色，「電影試鏡其實不多，我之前做特約演員不需要試鏡，如果叫得你試、通常都是想搵你做，其實cast《夜王》時我都不肯定自己會成功，每次都是抱着演出要過到自己的心態，踏入自由身、工作都是靠個信字，自由其實也代表不穩定，我唯一能夠掌握在手中的就只有信念，一定要信自己一定得，現在得咗，很開心！」

作為自僱人士，她表示最重要是好好建立「蔡蕙琪」這個品牌，認為今次的成功只是第一步，下一次要再進步，不可以食老本，要繼續創新自己，又說會接受自己不是美人，如果大家覺得她搞笑，她不介意在搞笑這條路上發掘更多，「這個世界很需要正能量，需要搞笑去中和，如果觀眾見到我開心，我能夠感染到他們，也是一件很開心的事。」

蔡蕙琪去年演出又打又唱又跳的音樂劇《擊不倒的她》。

蔡蕙琪參演過MIRROR成員Jer（柳應廷）的《大人之後》MV。

「葵芳」爆紅置打卡位

因為「葵芳」爆紅，連港鐵都要和《夜王》來個crossover，在荔景、葵芳、葵興3個地鐵站增設打卡位。其中葵芳站更是熱門打卡之選，站內牆壁貼上「葵芳」蔡蕙琪的造型照之餘，更連站名都改埋，在葵芳站站名下加了個「Franchesca」，仲要加埋「葵芳」本人真聲演繹站內廣播，十分搞笑！

「葵芳」爆紅，連港鐵都要和《夜王》來個crossover！