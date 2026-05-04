豪門闊太徐子淇現身母校UCL校慶 與師妹互動曝光真實人品 頂級學府一級榮譽畢業有樣有學歷

現年43歲的徐子淇自2006年嫁給已故富豪李兆基的次子李家誠後，一直過著低調的豪門生活，專心相夫教子。而日前她罕有地公開露面，出席母校倫敦大學學院（University College London, UCL）的校慶宴會，其絕佳狀態旋即成為全場焦點，並引來網民討論。

徐子淇高貴現身母校UCL宴會

日前有網民於小紅書分享，在UCL校慶宴會上與徐子淇的合照。從照片可見，徐子淇身穿一件雅緻的米白色上衣，配上一頭標誌性長髮，散發出溫婉高貴的氣質。她妝容精緻，臉上掛著親切的笑容，神采飛揚，完全看不出已是四名子女之母。分享照片的網民留言大讚：「她本人超美的，在人群中特別突出，也超級nice。」，字裡行間充滿對這位豪門新抱的欣賞。

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徐子淇擁高學歷曾留學英國

除了出眾的外貌，徐子淇的學歷背景同樣令人稱羨，是名副其實的「美貌與智慧並重」。她早年曾到英國留學，在倫敦大學學院（UCL）主修東歐經濟及商業研究，更以一級榮譽的優異成績畢業。隨後，她並未停下學習的腳步，繼續於世界頂尖學府倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science, LSE）攻讀傳理學系碩士課程，最終順利取得碩士學位。

這次以校友身份重回母校活動，徐子淇的出現無疑為校慶增添了不少光彩，也再次讓公眾見識到這位豪門新抱內外兼備的非凡魅力。

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