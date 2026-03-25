徐子淇罕亮相明珠台《清心直說》節目 零濾鏡真實狀態曝光 晒流利英語盡展豪門少奶氣質

現年43歲的徐子淇（Cathy Chui），自2006年嫁給恆基兆業創辦人「四叔」李兆基的次子李家誠後，一直專心相夫教子，過著幸福的豪門生活，並致力於慈善活動。雖然已是4個孩子的母親，但她得天獨厚，外貌與身形多年來都保養得宜，近日她為了其參與的一個藝術展覽，極為罕有地接受TVB明珠台訪談節目《清心直說》（Straight Talk）的專訪，在電視零濾鏡的鏡頭下，其真實狀態讓大眾為之驚艷。

徐子淇零濾鏡顏值完美在線

從節目截圖中可見，徐子淇以一襲優雅的黑色上衣亮相，配上一頭亮麗的淺啡色長髮，妝容精緻淡雅，盡顯高貴氣質。在高清電視鏡頭的特寫下，她臉上肌膚緊緻飽滿，絲毫看不見一絲皺紋，與初出道時的甜美少女模樣相比，更多了一份成熟女性的韻味與從容。即使在沒有美顏濾鏡的修飾下，她的顏值依然完美在線，狀態好得令人難以置信，完全不像是43歲和四孩之母，凍齡美貌可謂無懈可擊，渾身散發著豪門少奶的優雅氣場。

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徐子淇晒流利英語表現親和

在訪問過程中，徐子淇也表現得落落大方，面對鏡頭絲毫沒有生疏的感覺。她全程以流利的英語與主持人對答如流，分享她對藝術及慈善活動的心得。訪問期間，她臉上始終掛著親切和藹的笑容，談吐溫文爾雅，充滿親和力，讓人看得目不轉睛。這次罕有的公開露面，不但展現了徐子淇的美貌與智慧，更讓觀眾看到她熱心公益的另一面。

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