Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

徐子淇罕亮相明珠台《清心直說》節目 零濾鏡真實狀態曝光 晒流利英語盡展豪門少奶氣質

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-25 HKT

現年43歲的徐子淇（Cathy Chui），自2006年嫁給恆基兆業創辦人「四叔」李兆基的次子李家誠後，一直專心相夫教子，過著幸福的豪門生活，並致力於慈善活動。雖然已是4個孩子的母親，但她得天獨厚，外貌與身形多年來都保養得宜，近日她為了其參與的一個藝術展覽，極為罕有地接受TVB明珠台訪談節目《清心直說》（Straight Talk）的專訪，在電視零濾鏡的鏡頭下，其真實狀態讓大眾為之驚艷。

徐子淇零濾鏡顏值完美在線

從節目截圖中可見，徐子淇以一襲優雅的黑色上衣亮相，配上一頭亮麗的淺啡色長髮，妝容精緻淡雅，盡顯高貴氣質。在高清電視鏡頭的特寫下，她臉上肌膚緊緻飽滿，絲毫看不見一絲皺紋，與初出道時的甜美少女模樣相比，更多了一份成熟女性的韻味與從容。即使在沒有美顏濾鏡的修飾下，她的顏值依然完美在線，狀態好得令人難以置信，完全不像是43歲和四孩之母，凍齡美貌可謂無懈可擊，渾身散發著豪門少奶的優雅氣場。

相關閱讀：豪門少奶徐子淇仙氣現身 打扮突顯完美身形 面對兩年齡層人士舉動展超強親和力

徐子淇晒流利英語表現親和

在訪問過程中，徐子淇也表現得落落大方，面對鏡頭絲毫沒有生疏的感覺。她全程以流利的英語與主持人對答如流，分享她對藝術及慈善活動的心得。訪問期間，她臉上始終掛著親切和藹的笑容，談吐溫文爾雅，充滿親和力，讓人看得目不轉睛。這次罕有的公開露面，不但展現了徐子淇的美貌與智慧，更讓觀眾看到她熱心公益的另一面。

相關閱讀：徐子淇超短裙晒白滑長腿「整個人發光」 一舉動揭超親民 親自打理生意近況曝光

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
10小時前
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
5小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
3小時前
泡泡瑪特績後瀉20% 依賴LABUBU令市場失望 粉絲感無癮：「無興趣再盲目地買」
泡泡瑪特績後瀉20% 依賴LABUBU令市場失望 粉絲感無癮：「無興趣再盲目地買」
股市
4小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
5小時前
垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇｜Juicy叮
垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
影視圈
4小時前