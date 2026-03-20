豪門少奶徐子淇仙氣現身 打扮突顯完美身形 面對兩年齡層人士舉動展超強親和力

恆基兆業創辦人「四叔」李兆基新抱徐子淇已為人妻20年，自婚後徐子淇專心相夫教子，低調過豪門生活。徐子淇早前曾被見到丈夫李家誠去年投資開設的頂級素食酒吧餐廳巡視業務，近日徐子淇罕有現身集團舉辦的藝術活動，一身休閒打扮仙氣十足，其凍齡美貌和親民善舉，引起討論。

徐子淇造型優雅

徐子淇近日現身藝術活動，從照片可見，徐子淇將一頭標誌性的啡金色長髮，隨性地披在肩上，在陽光下更顯亮麗，散發出溫柔迷人的魅力。徐子淇穿上淺藍色連身恤衫款式長裙，設計簡約，腰間繫上啡色皮帶作點綴，造型優雅又充滿知性美，完美突顯其高䠷身形。

徐子淇雖然已是四名子女之母，但保養得宜，皮膚白皙緊緻，臉上掛著甜美笑容，少女感十足，完全看不出已經43歲，未有留下歲月痕跡。徐子淇在活動上親力親為，與在場的小朋友及長者打成一片，展現絕佳親和力。

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徐子淇為基層長幼做導賞

徐子淇近年積極投身慈善工作，前日（18日）在IG上分享景照片，表示非常高興能邀請一群小朋友成為藝術展的第一批觀眾，為現場帶來許多歡樂與笑聲。當日在活動正式向公眾開放前，特別邀請160位兒童及長者參與，並由徐子淇親自接待，帶首批訪客共同體驗沉浸式藝術旅程。

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