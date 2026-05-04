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佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情

影視圈
更新時間：15:49 2026-05-04 HKT
發佈時間：15:49 2026-05-04 HKT

50歲凍齡視后佘詩曼（阿佘）近來終於忙完宣傳劇集《正義女神》的工作，日前抽空放鬆一下，到紅館欣賞草蜢的演唱會。選美出身的佘詩曼雖然沒有名模級身高，但擁有令女士們都羨慕的小蠻腰與索爆長腿，穿衣不時被讚「Cutting靚」，打扮亦多次被讚夠時尚，不過當晚她現身紅館時的裝扮卻罕有地引起網民負評。

佘詩曼打扮出事現「O字腳」

從網上流傳的影片可見，佘詩曼當晚身穿黑色長袖貼身露腰上衣，搭配一條設計獨特的淺色寬管牛仔褲，造型相當有型。然而，未知是否因褲子剪裁的影響，有網民看過影片後，驚訝地表示：「原來佢O型腳得咁緊要」，亦有網民直指褲子不好看：「呢啲鎌刀形牛仔褲好肉酸」、「著得唔好睇，背後下半身好肉酸」。不過，也有粉絲力撐偶像，大讚她「Fit到漏油」，認為只是褲子的設計問題。

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佘詩曼親民表現獲一致讚賞

雖然造型引起熱議，但佘詩曼的親民表現就獲得一致讚賞。影片所見，她無論進場還是離場，都親切地與場外的粉絲和途人互動，其中更見她與蘇志威太太劉小慧擁抱寒暄。當聽到有人大叫「阿佘好靚女」時，她更笑著揮手和擺出姿勢回應，盡顯巨星風範。即使突然下雨，她離開時也面帶笑容，登上座駕後仍不斷向車外的粉絲揮手道別，態度非常友善。

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