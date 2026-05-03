正義女神丨樂珈嘉演佘詩曼繼女被批「巨嬰」 回應演技爭議：唔同睇法，我都好好放心裡

TVB劇集《正義女神》日前迎來大結局，劇中飾演女主角「言官」佘詩曼繼女「邱天雪」的22歲演員樂珈嘉，因其演繹方式引發網民熱議。不少觀眾批評她扮演未成年少女的行為過於幼稚，演技似「巨嬰」，與其實際年齡不符。對此，樂珈嘉在劇集播畢後於IG發表長文，分享感想並正面回應外界的批評。

樂珈嘉坦然面對負評

樂珈嘉在文中首先感謝導演的信任及前輩的教導，並稱「邱天雪」是她「這一輩子也不會忘掉的一個生命」，坦言用了大半年時間才成功抽離角色。對於網上的評論，她表示：「我靜靜睇住大家對呢個角色每一個評論、每一份感受，所有疑惑、唔同睇法，我都好好放在心裡，亦都完全明白。」

她亦為角色辯護，解釋自己對人物的理解。她認為劇本中的角色貼近現實，並寫道：「世間總有一種人，從小被世界溫柔保護住，少經歷風雨，骨子裡保留住一份單純與善良。」她理解觀眾因投入劇情而對角色有更高的期待，但她也希望大家能明白，「現實從來都沒有完美嘅人。每個人長大的環境、際遇、性格都唔一樣，遇到事情嘅心境、選擇同反應，本來就冇標準答案。」

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樂珈嘉感謝觀眾陪伴

最後，樂珈嘉感謝所有陪伴「天雪」走到最後的觀眾，並多謝每一位坦率分享感受的網民。她表示，這個角色帶給她的成長會一直銘記在心，並以「戲已落幕，初心不變，感恩遇見，期待未來的路」作結，展現積極迎接未來挑戰的態度。

樂珈嘉舞藝精湛為追夢曾任侍應

作為TVB近年重點栽培的新人之一，現年22歲的樂珈嘉於2023年畢業於第32期無綫電視藝員訓練班。原來她自3歲起便學習跳舞，精通中國舞、拉丁舞等七種舞蹈，根基深厚。樂珈嘉早在13歲時已立志成為演員，並在朋友鼓勵下成功考入藝員訓練班。在畢業初期，為堅持演員夢，她曾奔波於「譚仔雲南米線」及另外兩家餐廳兼職侍應，同時兼顧模特兒等散工以維持生計，直至簽下經理人合約，足見其決心。2024年，她憑劇集《反黑英雄》中「張小麗」一角嶄露頭角，同年更獲在《巨塔之后》中飾演其「繼母」的劉佩玥賞識，上契成為其契女，星途備受看好。

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