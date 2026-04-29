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正義女神丨佘詩曼「繼女」表現再掀爭議 樂珈嘉巨嬰式演技被彈扮可愛 網民：睇得好辛苦

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-29 HKT

由金牌監製鍾澍佳打造的TVB與優酷聯合呈獻律政劇《正義女神》本星期進入結局篇，今次集合佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛等演員，劇集播出後成為全城熱議焦點。在壓軸登的「LiveHouse謀殺案」上，「言惠知」佘詩曼因繼女「邱天雪」樂珈嘉捲入謀殺案，逼使她辭去法官職務，親自為繼女辯護。

樂珈嘉「小女孩式無助喊戲」成焦點

樂珈嘉在《正義女神》上演「小女孩式無助喊戲」成為網民的焦點，即踏入24歲的樂珈嘉要「減齡」7年（拍攝時22歲）演繹年僅15歲的「Tracy邱天雪」，連場喊戲惹來不少爭議，有網民在Threads提出：「每次見到佢咁鬼大個人（已經more than a teenager）但又扮到勁幼稚／retarded咁，作為觀眾睇得好辛苦。」

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「邱天雪」樂珈嘉演繹不同狀態喊戲

在昨晚播出一集，「邱天雪」樂珈嘉迎來三場不同狀態的喊戲，第一場是當她身處醫院時，警察衝進來說她涉嫌謀殺「張景翔」馮皓揚，並強逼處處維護著「邱天雪」樂珈嘉的「言惠知」佘詩曼離開現場時，「邱天雪」樂珈嘉即哭得像個孩子兼死命拉著言官唔放、當警方使用暴力強行拉開「邱天雪」樂珈嘉與「言惠知」佘詩曼時，「邱天雪」樂珈嘉再哭喊著大叫媽咪，而且越叫越淒涼，到「言惠知」佘詩曼真的離開時，「邱天雪」樂珈嘉還邊哭邊掙扎以表達慌亂且極害怕失去大人保護的狀態。 第二場，心急如焚的「言惠知」佘詩曼與「邱光正」譚耀文，一人一句狂問「邱天雪」樂珈嘉案發經過，在本身已迷失又驚惶的情況下，再加上父母的一人一句一輪嘴逼迫，一直努力保持冷靜的「邱天雪」樂珈嘉終告失守，邊落淚邊忟憎地大聲說：「我真係唔知呀！」之後再無助地含淚搖頭、狀甚可憐。 到最後一場被盤問戲份，由於林景程飾演的阿Sir兇神惡煞，再加上「邱天雪」樂珈嘉駭然發現自己被迷暈期間原來被拍下大量不雅照片，陷入衝激又羞愧狀態的她、即時激動至扯晒蝦、更整個人撲入「邱光正」譚耀文懷中不願面對，直到林景程再逼問「邱天雪」樂珈嘉「係咪殺咗張景翔」，不甘一再受屈的「邱天雪」樂珈嘉終歇斯底里邊吼叫邊反擊，一度崩潰至整個人癱軟在地上。

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「邱天雪」樂珈嘉超齡演學生似扮可愛？

對於「邱天雪」樂珈嘉的三場喊戲表現，網民有讚亦有批評，有人覺得樂珈嘉「巨嬰式演技」令人看得好辛苦：「以為扮緊弱能人士！」、「平時冇睇，今日睇呢集以為佢個角色係弱智。」亦有網民指樂珈嘉超齡刻意扮可愛：「個樣咁老成喺度爸b、麻咪都好出戲」、「每一句講嘢之前都要整一啲『嗚咽』嘅聲 er er ar ar咁，好似啲狗仔叫」。但亦有不少網民覺得樂珈嘉演活了未成年溫室少女的狀態：「那種小孩子很依賴自己爸爸媽媽的狀態」、「一句叫著媽咪特別心疼」、「十幾歲的孩子碰到這種事情，哭和害怕不正常嗎？被冤枉謀殺喲！」、「15歲的女孩子就是這樣」、「哭戲很真實」、「沒見過風浪的小姑娘的自然反應」、「我家女兒就是這樣」、「演的很投入」、「這個角色哭戲這麼多確實很考驗演員。」 

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樂珈嘉精通七種舞蹈為生計做侍應

現年22歲的樂珈嘉（Bambi），2023年畢業於第32期無綫電視藝員訓練班，是TVB近年重點栽培的新人之一。樂珈嘉自3歲起學跳舞，精通中國舞、拉丁舞等七種舞蹈。早於13歲時，她已立志成為演員，她在朋友鼓勵下考入第32期無綫電視藝員訓練班。畢業初期，為堅持夢想，樂珈嘉曾同時在「譚仔雲南米線」及另外兩家餐廳兼職侍應，並接模特兒等散工，直至簽下經理人合約。2024年，她憑劇集《反黑英雄》「張小麗」一角嶄露頭角，同年更獲在《巨塔之后》的「繼母」劉佩玥賞識上契成為其契女，星途備受看好。面對部分網民對選角的質疑，總監製鍾澍佳親自回應，他認為樂珈嘉恰到好處地演繹了在高知家庭中成長、內心缺乏安全感的女孩，並強調該角色與另一角色形成對比，結局亦因此不同。對於外貌的評論，他則風趣反問：「檢察官家庭的女兒為甚麼要很漂亮？」力撐樂珈嘉是角色的最佳人選。

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