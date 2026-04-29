《正義女神》結局篇劇透 佘詩曼、陳煒法庭大對決 1至25集足本劇情懶人包

由TVB與優酷聯合製作的重磅法律劇《正義女神》於3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台8點30分播映。《正義女神》已於3月16日在YOUKU優酷平台率先上架。《正義女神》由四屆視后佘詩曼、金像男配角譚耀文領銜主演，這次是二人繼2004年播出劇集《無名天使3D》後，暌違逾20年再度合作。《正義女神》演出陣容強勁，包括許紹雄、陳煒、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等，更有近年甚少拍劇的文頌嫻特別客串，令人期待。本周《正義女神》將迎來大結局，劇情更緊湊，《星島頭條》為讀者整理1-25集劇情，率先劇透大結局內容！

《正義女神》主題

演員陣容

劇情大綱

必睇看點

《正義女神》第1集-第5集劇情

《正義女神》第6集-第10集劇情

《正義女神》第11集-第15集劇情

《正義女神》第16集-第20集劇情

《正義女神》第21集-第25集劇情

預告逐格睇

從最新發佈的預告片來看，《正義女神》的劇情節奏明快，充滿張力。故事以佘詩曼飾演的法官言惠知為核心，她從高等法院轉到少年法庭，處理一系列棘手的未成年人案件。預告片中快速閃現了「縱火案」、「校園霸凌案」、「家暴案」及「姦殺案」、「謀殺案」等多個觸目驚心的案件，凸顯了劇集對青少年犯罪議題的深度探討。

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片中，佘詩曼一句對白：「既然父母不教，就由法庭幫你教」鏗鏘有力，緊張的法庭對峙、寫實的犯罪場景與角色間複雜的情感糾葛，讓觀眾對這部劇的期待值提升。《正義女神》的演員陣容堪稱豪華，視后佘詩曼再度回歸TVB，飾演一位充滿智慧與決心的法官，其專業的法袍造型與細膩的情感爆發戲，已在預告中盡顯功架。與她有多場精彩對手戲的譚耀文、許紹雄、陳煒，演出同樣令人期待，特別此劇是許紹雄的遺作，他與佘詩曼最後一次合作的效果成為焦點。

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《正義女神》的故事圍繞著正值事業高峰的高等法院暫委法官言惠知（佘詩曼飾）。在審理一宗少年天台殺人案時，她察覺案情並非表面般單純，案件結束後，她毅然放棄大好前途，主動申請降職至少年法庭擔任裁判官。在這個被同儕視為「異類」的選擇後，她遇上了一心上位、不擇手段的年輕裁判官鄭官（周嘉洛 飾），以及即將退休、看似無所事事的主任裁判官洪思義（許紹雄 飾）。面對一宗宗棘手的嚴重少年案件，言惠知堅持以獨特的方式探求真相，雖然起初獨行獨斷的作風引來不滿，但她的擇善固執最終感動了同儕，促使他們重新反思司法正義的真諦。然而，正當一切漸入佳境之時，言惠知的繼女天雪竟意外捲入一宗嚴重案件，讓她自己也陷入了情與法的絕境。

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《正義女神》第一集至第二十五集劇情

正義女神劇情｜第1集：天台殺人案-8歲小童謀殺案

「蘇女士」文頌嫻外出購物後，親眼見到「高成彬」劉倬昕將「蘇女士」的兒子「阿澤」推落樓。「高淑樺」陳煒不斷盤問「蘇女士」文頌嫻。庭外，「蘇女士」文頌嫻因失去兒子而精神失常，「言惠知」佘詩曼送「蘇女士」文頌嫻入院。「陳官」退休，本身想公佈會「言惠知」佘詩曼頂上但最後沒有，是因為有人眼紅人紅上位快，網上放新聞，講「言惠知」佘詩曼會偏幫「高淑樺」陳煒。「高成彬」劉倬昕自己答辯。受到「高成彬」劉倬昕天台殺人案事件影響，令「言惠知」佘詩曼反思好多，「言惠知」佘詩曼決定放棄一切，甚至離婚，調任到少年法庭。

正義女神劇情｜第2集：屋苑刀砍姊妹案

「言惠知」佘詩曼去到少年法庭，成為「洪思義」許紹雄下屬。少年法庭內的同事都好怕「言惠知」佘詩曼，因為「言惠知」佘詩曼要求高。一單屋苑刀砍姊妹案，一個細佬殺死了自己的妹妹及家姊，「言惠知」佘詩曼覺得得事有蹊蹺，便要求「鄭紹文」周嘉洛出庭講出真相。最後，細佬慢慢講出當晚發生的事件。「言惠知」佘詩曼放棄做法官，放棄高等法庭，當時都沒有跟老公「邱光正」討論，「邱光正」譚耀文當時是反對，但「言惠知」佘詩曼堅持。「言惠知」佘詩曼想面對自己，再好好面對自己的女兒。女兒「邱天雪」樂珈嘉其實不想2人離婚，「邱天雪」樂珈嘉現時見到「言惠知」佘詩曼也會逃避。「邱天雪」樂珈嘉覺得「言惠知」佘詩曼放棄這個家。

正義女神劇情｜第3集：離島3害案 意圖謀殺

受害人14歲彭達志被打到重傷再被活埋，好彩當日下大雨沖走了泥，有人發現了他，所以沒有死去。離島3害在當地已經好出名，有被警司警誡過，但死性不改就出事了。3個被告，3位律師，一定會互相推卸責任。其中一位，請了「高淑樺」陳煒。「高淑樺」陳煒再次對「言惠知」佘詩曼。「高淑樺」陳煒指出3個被告都是受到一個人的影響而變壞，但就沒有證據。「高淑樺」陳煒開始感受到兒子「高成彬」劉倬昕的恐怖。同時，「鄭邵文」周嘉洛及「邱光正」譚耀文正在處理另一單家暴未成年女的案件。每一日父親飲了酒，就打母女。「鄭邵玲」蔣祖曼原來小時候都受到母親家暴。未成年女最後澄清父親沒有打家暴。

正義女神劇情｜第4集 離島3害案

離島三害案關鍵凶器上檢出譚卓飛皮屑，法官「言惠知」佘詩曼深信有四人作案，「言惠知」佘詩曼與前夫「邱光正」譚耀文於咖啡館偶遇談案，獲建議實地查訪或有收獲。「言惠知」佘詩曼與「鄭邵玲」蔣祖曼調查發現「夏兆倫」劉頌鵬偽造「譚卓飛」沈瞳伽潛逃泰國假象，實則「譚卓飛」沈瞳伽早已遭殺害。庭審中「夏兆倫」劉頌鵬崩潰指認同伙「巫奕晨」蔡景行、「顏永源」劉俊亨殺人，三人當場內訌互相指責。「言惠知」佘詩曼將主犯移交高級法庭，對提供綫索的「夏兆倫」劉頌鵬量刑減輕，並意味深長指出家長責任。「高成彬」劉倬昕誘家庭教師「Lydia」倪嘉雯至山崖邊拍照，意圖不軌。

正義女神劇情｜第5集：少女殺嬰案

「高淑樺」陳煒焦急尋回從海邊風景區獨自下山的「高成彬」劉倬昕，隨後「Lydia」倪嘉雯神色緊張現身卻隱瞞實情。警員「何偉迪」黃庭鋒偷竊路邊攤麵包以求贖罪，「言惠知」佘詩曼審理後判其盜竊罪不成立，僅需賠償。快餐店冰櫃現嬰兒屍體，嫌犯「珊珊」吳文懿拒認罪且隱瞞生父。「鄭邵玲」蔣祖曼母碰瓷真被撞送醫，隨即因詐騙被捕。「言惠知」佘詩曼與「洪思義」許紹雄合力查「珊珊」吳文懿案，提示其男友或為家教。「高成彬」劉倬昕重返「阿澤」墮樓現場暗自得意，恰逢「言惠知」佘詩曼與「高淑樺」陳煒前來祭奠，三人狹路相逢。

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正義女神劇情｜第6集：少女殺嬰案

「高淑樺」陳煒神色匆匆上樓，內心憂慮此地對兒子不利，「高成彬」劉倬昕卻輕鬆稱僅為觀景。補習時「Lydia」倪嘉雯因花生過敏外出就餐，「高成彬」劉倬昕被保鑣阻攔無法同行，心生濃濃敵意。「珊珊」吳文懿殺嬰案開庭，「珊珊」吳文懿旁若無人網聊，聞嬰兒屍體檢出他人皮屑瞬間驚慌，「洪思義」許紹雄推斷生父即其家庭教師。鋼琴師「許致忠」嘉駿承認與「珊珊」吳文懿交往，「珊珊」吳文懿揭露其被強姦後遭棄，留嬰屍隻為挽回感情，「許致忠」嘉駿終因強姦罪被捕。「Lydia」倪嘉雯失蹤，「高成彬」劉倬昕再成嫌犯，「高淑樺」陳煒無奈為其作偽證。

正義女神劇情｜第7集 ：女學生傷人案

「高成彬」劉倬昕堅稱案發當晚在家，「高淑樺」陳煒猜兒子與「Lydia」倪嘉雯失蹤有關，立即將他送離香港。「高成彬」劉倬昕在飛機上回想殺害過程，明知「Lydia」倪嘉雯花生過敏，誘其食用並阻止施救。「鄭邵文」周嘉洛和警方搜尋兩周無果，案件成懸案。「文靜宜」羅皓誼𠝹傷老師「張一匯」周嘉全被捕，辯稱因遭非禮反抗，有同學佐證「張一匯」周嘉全有騷擾前科。「言惠知」佘詩曼傳喚所有海報製作者，新證人否認騷擾，「文靜宜」羅皓誼慌亂。一女生出庭揭露「文靜宜」羅皓誼長期遭霸淩，被𠝹傷老師自保。「言惠知」佘詩曼判「文靜宜」羅皓誼入更生中心，霸淩者交律政司。「洪思義」許紹雄常點兒子外賣店奶茶，卻總等不到他。一男孩被路人訓斥後尾隨放火，致屋內煤氣爆炸。

正義女神劇情丨第8集：縱火案

父親抱嬰兒回家，遭樓上青年扔易拉罐，隨後青年尾隨放火，致屋內燃氣爆炸，父親重傷。「邱光正」譚耀文調查發現案發當晚周邊店舖監控主機均被盜，疑為縱火同伙所為。關鍵女證人「林薏冰」潘靜文被親屬阻攔無法出庭，案件審理被逼推遲。「言惠知」佘詩曼探望「芳芳」時結識警察「何偉迪」黃庭鋒，託其協查現場遺留戒指。「何偉迪」黃庭鋒尋得戒指主人「趙文樂」，但遭他人脅逼未能取證。「邱光正」譚耀文在咖啡店偶遇「言惠知」佘詩曼，二人各自為證人與證據發愁。「邱光正」譚耀文車內被塞毒蛇，「言惠知」佘詩曼及時趕到。最終「言惠知」佘詩曼帶「林薏冰」潘靜文出庭作證，指認嫌疑人放火，案件出現轉機。

正義女神劇情丨第9集：名醫誤殺案

嫌疑人「趙世孝」劉展霆法庭上玩世不恭，「言惠知」佘詩曼故意在法律允許範圍內拖延時間，待受害人死亡後以故意傷害罪重新起訴，「趙世孝」劉展霆終被判刑。「邱光正」譚耀文擔憂「言惠知」佘詩曼知辦案風險，「言惠知」佘詩曼堅持原則守護孤兒寡母。福利院院長「美琴」曾慧云被訴虐待，法官調查發現「美琴」曾慧云真心待孩子，判其兩周看守，社會慈善單位資助使孩子們免於遣散。醫療事故案中，「姜尚哲」擅離手術台致病人死亡，「邱光正」譚耀文調查揭發上司「史蒂夫」曾航生因金主面子偏袒真相。「梁安娜」區明妙潑油漆後被「言惠知」佘詩曼審理，最終接受感化令。「邱天雪」樂珈嘉發現寫給生母的信被退回，見面時遭拒認，傷心不已。

正義女神劇情丨第10集：校園霸凌案

「洪思義」許紹雄聽聞同事認可「言惠知」佘詩曼以行動解開「梁安娜」區明妙心結，反思當年兒子知行被冤故意殺人案時未幫其證明清白，決定助其重審案件。「鄭邵玲」蔣祖曼接觸的戒毒少年「何少峰」猝死街頭，「鄭邵文」周嘉洛叮囑姐姐勿太感性。校園虐待案中，「鍾妙芝」梁荺苓被霸淩吞藥自殺，「言惠知」佘詩曼擔心繼女「邱天雪」樂珈嘉安全，約問學校情況遭「邱天雪」樂珈嘉斥責。「高淑樺」陳煒以「邱天雪」樂珈嘉參與虐待視頻威脅「言惠知」佘詩曼避嫌，「言惠知」佘詩曼查看發現「邱天雪」樂珈嘉被脅逼潑水並小聲道歉。「邱天雪」樂珈嘉證實手腕被燙傷，在被脅逼迫參與後為受害人發聲上傳視頻。

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正義女神劇情丨第11集：校園霸凌案

「言惠知」佘詩曼欲讓「邱天雪」樂珈嘉出庭作證霸淩案，「邱光正」譚耀文不滿二人爭吵。「邱光正」譚耀文將「邱天雪」樂珈嘉送至醫養中心，「邱天雪」樂珈嘉堅信出庭能幫助受害人。開庭時「邱天雪」樂珈嘉走進法庭，「高淑樺」陳煒阻止開庭要求換法官。「言惠知」佘詩曼展示視頻，表明「邱天雪」樂珈嘉符合證人條件。「邱天雪」樂珈嘉講述「韋凱琳」陳芷珊、「張倩盈」劉芷玲用電熱棒燙傷「鍾妙芝」，逼迫自己拍視頻。「邱天雪」樂珈嘉回憶被挑唆潑熱水，後發現「鍾妙芝」梁荺苓並非惡劣，偷偷上傳視頻並出庭。「韋凱琳」陳芷珊、「張倩盈」劉芷玲證據確鑿被判刑，「言惠知」佘詩曼斥責校方推卸責任。「邱天雪」樂珈嘉因參與施暴被責令接受六個月感化，「邱光正」譚耀文和「言惠知」佘詩曼全程陪伴。「鄭邵玲」蔣祖曼接觸改過自新女孩，打消辭職念頭。「言惠知」佘詩曼耳鳴，遇同事「程睿燊」馬貫東神情落寞。

正義女神劇情丨第12集：危險駕駛導致他人死亡案

「程睿燊」馬貫東發現少年犯「張智斌」章景恒再涉案件，申請延期審理後親自詢問。「張智斌」章景恒稱被小混混「黎寶章」孖八脅迫開車撞人，臨時改變主意時「黎寶章」孖八搶方向盤致車輛失控，「黎寶章」孖八當場死亡。「程睿燊」馬貫東相信「張智斌」章景恒未說謊，助其發放傳單尋找行車記錄儀證據。開庭時證人提供視頻，證實「張智斌」章景恒轉彎時有人拉扯方向盤，「張智斌」章景恒被判無罪。「言惠知」佘詩曼審理少女電梯墮梯案，中年男子稱女生偷錢包拉扯致其墮梯，女生稱撿錢包準備歸還被追。法醫在女生衣服提取到男子指紋，「言惠知」佘詩曼從女兒「邱天雪」樂珈嘉聊天得知有女生為買品牌包做「兼職」。法庭上女生坦言撿錢包準備跑路被男子發現，拉扯中發生意外。

正義女神劇情丨第13集：少女援交平台案

「洪思義」許紹雄在修車行偶遇兒子「洪知行」丘梓謙，試圖緩和關係卻遭冷拒，父子險些動手，妻子知情後責備「洪思義」許紹雄過於嚴苛。與此同時，警方破獲少女援交案，抓獲利用軟件誘導未成年少女賣淫並洗錢的「彼得」邵展鵬，「言惠知」佘詩曼安排失足女孩配合取證，成功將彼得繩之以法。「洪知行」丘梓謙寄住在朋友「陳柏全」林俊其家，因心結未解不願回家，「陳柏全」林俊其為籌父治病巨款求助，「洪知行」丘梓謙向母親借錢被「洪思義」許紹雄誤判拒絕。為助友籌款，「洪知行」丘梓謙接下高額酬勞的送包裹任務，途中意外摔倒致現金散落被警方查獲。審訊室內，「洪知行」丘梓謙堅守秘密拒絕交代錢款來源，「洪思義」許紹雄看着兒子背負罪名卻無能為力，內心充滿了自責與苦澀。

正義女神劇情丨第14集：海味店盜竊案

「陳柏全」林俊其父親得知兒子巨款來源不明後焦急不已，「洪思義」許紹雄夫婦苦勸「洪知行」丘梓謙交代真相，「洪知行」丘梓謙誤以為父親仍不信任自己，堅持認罪。庭審關鍵時刻，「陳柏全」林俊其攜贓款現身自首，坦白因救父而盜竊海鮮店錢款並藏於「洪知行」丘梓謙快遞箱，真相大白。法院判處「洪知行」丘梓謙有期徒刑九個月，因認罪態度好減緩三分之一，「陳柏全」林俊其獲刑一年。「洪思義」許紹雄經舊案保安提醒，驚覺錯怪兒子多年，探監時緊握子手淚流滿面。隨後法院受理未成年人「謝家強」朱樂洺運毒案，警方查獲大量白粉，謝「謝家強」朱樂洺辯稱不知情是走私零件，庭審卻像背書般認罪。「言惠知」佘詩曼察覺案件漏洞百出，控方雖主張結案，她堅持要求重審，誓要查清背後的真相。

正義女神劇情丨第15集：郵包藏毒案

「言惠知」佘詩曼不同意盡快下判決，這案件明顯有很多疑點，如果倉促結案，導致錯判，今後大眾是不會原諒他們的，「洪思義」許紹雄也支持「言惠知」佘詩曼的決定，藏毒案件事關重大，不可以冤枉任何一個無辜人士。「程睿燊」馬貫東帶著嫌疑人「謝家強」朱樂洺的父親一起去監獄，將法庭上代理律師的不正常行為告訴他，很明顯這個律師根本不稱職，並且好像和原告一起合伙催促他認罪認罰。「謝家強」朱樂洺稱自己認罪是因為那個代理律師「歐卓宏」陳少邦，「歐卓宏」陳少邦稱現在很多證據對自己都不利，只有好好認罪，才能夠爭取最大的寬恕，關於那封認罪書，則是「歐卓宏」陳少邦打印好，讓他重新手抄上去的。當時「謝家強」朱樂洺根本不知道事情的輕重，聽到代理律師能夠幫他，便言聽計從。「歐卓宏」陳少邦聽到「謝家強」朱樂洺要換律師，他氣急敗壞要給對方施壓，便讓幾個街頭痞子故意給謝父製造麻煩，「謝家強」朱樂洺開始崩潰，稱之前自己說的都是真的。

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正義女神劇情丨第16集：少女殺貓案

「邱天雪」樂珈嘉定期接受感化課程，「鄭邵玲」蔣祖曼擔任感化教師，鼓勵「邱天雪」樂珈嘉學會獨立。「言惠知」佘詩曼每周看望「邱天雪」樂珈嘉，告誡不能因孤獨討好壞人。「鄭邵玲」蔣祖曼曾感化少女「梁雅文」陳若思，感化期結束後後「梁雅文」陳若思仍依賴「鄭邵玲」蔣祖曼。「葉慶生」盧宥辰對「鄭邵玲」蔣祖曼態度不友好，「梁雅文」陳若思目睹後對「鄭邵玲」蔣祖曼印象變差。「葉慶生」盧宥辰頭部受傷，「鄭邵玲」蔣祖曼關切詢問，「梁雅文」陳若思見狀毫無驚訝。「鄭邵玲」蔣祖曼與「言惠知」佘詩曼聊天，「言惠知」佘詩曼提醒「梁雅文」陳若思可能遇到問題。「梁雅文」陳若思被母親強逼學業，持斧砸開宿舍門，「梁雅文」陳若思受驚虐殺數隻貓被捕。法庭上「梁雅文」陳若思拒不承認，「鄭邵玲」蔣祖曼尾隨發現「梁雅文」陳若思欲持刀施暴，上前制止。「梁雅文」陳若思向「鄭邵玲」蔣祖曼坦白，最終認罪伏法。

正義女神劇情丨第17集：少女持刀襲擊母親案

「鄭邵文」周嘉洛宣判「梁雅文」陳若思兩年感化令，「鄭邵玲」蔣祖曼支持感化教育。庭審後「雅文母親」顏千汶掌摑「鄭邵玲」蔣祖曼，指責感化方式不當。「言惠知」佘詩曼警告「鄭邵文」周嘉洛判決太輕，恐生極端隱患。「梁雅文」陳若思回家遭母親直播威脅，母親持刀追殺，「梁雅文」陳若思吞藥後母親身亡。「鄭邵玲」蔣祖曼目睹現場崩潰，自責未能阻止悲劇。「鄭邵文」周嘉洛職業生涯受挫，姐姐「鄭邵玲」蔣祖曼憔悴不堪。「鄭邵玲」蔣祖曼找到「梁雅文」陳若思日記，發現「梁雅文」陳若思預謀殺害母親，將日記交給「言惠知」佘詩曼。「梁雅文」陳若思父親請律師減罪，「梁雅文」陳若思法庭上偽裝無辜博同情。「言惠知」佘詩曼審理少女弑母案，等待最終裁決。

正義女神劇情丨第18集：非法處理屍體案

「言惠知」佘詩曼安慰「鄭邵玲」蔣祖曼不必苛責，感化師並非萬能。「鄭邵玲」蔣祖曼回憶起童年被母親虐待經歷，心生自卑。「鄭邵文」周嘉洛摟住姐姐，勸她别再與母親來往。「言惠知」佘詩曼知安排法醫對「梁雅文」陳若思心理測試，結果顯示存在精神障礙。檢察院移送焦屍案，死者身份確認為「梁子俊」楊凱博。「高淑樺」陳煒擔任辯護律師，深知證據鏈重要性，暗中阻礙調查。「鄭邵文」周嘉洛與「林雅晴」戴祖儀分手後心情低落，搖鈴鐺挽回感情。「林雅晴」戴祖儀接受道歉但表明只能做朋友。「言惠知」佘詩曼頭痛耳鳴就醫，醫生告知腦血管阻塞需盡快手術，「言惠知」佘詩曼決定先處理工作再休養，過度疲憊暈倒在地。

正義女神劇情丨第19集：非法處理屍體案

「言惠知」佘詩曼在「邱光正」譚耀文家醒來，「邱光正」譚耀文非常着急，甚至提醒她不要忘了還有女兒。「言惠知」佘詩曼知告知腦血管阻塞病歷，懇求先打贏官司。「梁子俊」楊凱博被殺案開庭，「關勝輝」黃意天作證「張景翔」馮皓揚因遊戲口角殺害「梁子俊」楊凱博，「關勝輝」黃意天稱「張景翔」馮皓揚購化學試劑毀屍滅跡。「言惠知」佘詩曼庭審中頭痛欲裂，剛道歉要休庭便暈倒，同事送去搶救。「鄭邵文」周嘉洛接任主審官，加班看卷宗。「高淑樺」陳煒稱「張景翔」馮皓揚有不在場證明，「張景翔」馮皓揚母親出庭作證稱兒子整晚都在自己身邊，「張景翔」馮皓揚無罪釋放，另外三名嫌疑人涉嫌故意殺人罪提交高院審理。

正義女神劇情丨第20集：銷贜案

「言惠知」佘詩曼康復出院，「邱光正」譚耀文陪伴左右。「言惠知」佘詩曼在少年盜竊案贓物中發現「Lydia」倪嘉雯手鐲，立即追查榕樹坳綫索。警方在榕樹坳發現腐爛屍體，「言惠知」佘詩曼申請跟蹤案件。「邱光正」譚耀文調取監控視頻，USB卻被搶走，電單車車牌是套牌。「言惠知」佘詩曼傳訊律政司工作人員，發現「高淑樺」陳煒知曉監控調取事宜。「高淑樺」陳煒僱水軍發帖誣告「言惠知」佘詩曼工作失職，引發網絡熱議。「鄭邵文」周嘉洛調任高院，「言惠知」佘詩曼道謝。「言惠知」佘詩曼與「邱光正」譚耀文配合調查，堅持追查「Lydia」倪嘉雯失蹤真相。

正義女神劇情丨第21集：Live House謀殺案

「高淑樺」陳煒發動網絡輿論攻擊「言惠知」佘詩曼，法官行為研訓會召開。「言惠知」佘詩曼頂壓上班，獲同事鼓勵紙條。研訓會投票，「方官」李成昌支持「言惠知」佘詩曼獨立審判，「高淑樺」陳煒算盤落空。「邱天雪」樂珈嘉被誘騙至高檔俱樂部，吸入太空油昏迷。「邱光正」譚耀文接警方通知趕往醫院，「邱天雪」樂珈嘉蘇醒後回憶渾身酸痛、地上有血。死者係「張景翔」馮皓揚，案發於其父私人會所。「言惠知」佘詩曼為保護女兒辭職，以律師身份為「邱天雪」樂珈嘉辯護。「言惠知」佘詩曼決定多用女性陪審員，「鄭邵玲」蔣祖曼和「邱光正」譚耀文尋找「莊美寶」羅毓儀。

正義女神劇情丨第22集：Live House謀殺案

庭審中「高淑樺」陳煒打感情牌指控「邱天雪」樂珈嘉，稱匕首僅「邱天雪」樂珈嘉指紋且有裸照。「言惠知」佘詩曼聚焦太空油證，提出保安「錢廣滿」有殺人動機需徹查。「言惠知」佘詩曼與「邱光正」譚耀文發現帶針孔監控的插座，攝像頭對準保險箱。「何偉迪」黃庭鋒查「陳警司」通話記錄，發現其聯繫律政司重要人物。「邱光正」譚耀文調查發現魏榮晉殺妻案卷宗，「言惠知」佘詩曼私下找「方官」李成昌請他出庭作證，「方官」李成昌出庭揭露三十多年前「張品威」帶走關鍵證物包庇嫌疑人的真相。「言惠知」佘詩曼建議推翻警方原有證據，重新搜集犯罪現場綫索。

正義女神劇情丨第23集：Live House謀殺案

「邱天雪」樂珈嘉因承受不住壓力割腕自殺，幸得搶救及時，「言惠知」佘詩曼和「邱光正」譚耀文急忙趕到醫院，看到女兒手腕上的傷痕和血跡，心中暗暗發誓，一定要將案件弄清楚。「鄭邵玲」蔣祖曼在少年犯中找到一個認識某種紋身的人，她趕忙將這一重要線索匯報給「言惠知」佘詩曼，原來這個人是「高成彬」劉倬昕。「高淑樺」陳煒終於知兒子買通保鑣回到香港，她通過保鑣查到「高成彬」劉倬昕的住處。在一處民宅，她找到了兒子，發現兒子用綠布作為玩游戲直播的背景一直在欺騙她。「高淑樺」陳煒留意到手「高成彬」劉倬昕腕上有一個類似音波的紋身，心中懷疑「高成彬」劉倬昕很可能就是殺人凶手。「高淑樺」陳煒立刻給「言惠知」佘詩曼發短信，約她第二天中午在律所見面。「言惠知」佘詩曼按時赴約，卻聽到「高淑樺」陳煒建議讓「邱天雪」樂珈嘉以非故意傷人的罪行結案。

正義女神劇情丨第24集：Live House謀殺案

「言惠知」佘詩曼將新的線索提交給法官，向法官提請希望「高成彬」劉倬昕出庭，開庭的時候，「言惠知」佘詩曼直接問「高成彬」劉倬昕認不認識張景翔，「高成彬」劉倬昕胸有成竹稱認識，故意避重就輕稱只是普通朋友，「言惠知」佘詩曼拿出在案發現場的一個針孔攝像頭找到的畫面，根據攝像頭，發現案發現場還進來一個人，並且和「高成彬」劉倬昕現在的身高非常一致，還有給大家看了一個游戲網站的留言，顯然這個極具侮辱性的話激怒了「高成彬」劉倬昕，所以這一個月「高成彬」劉倬昕都在刻意和「張景翔」馮皓揚成好友，再接著就會趁其不備，除掉「張景翔」馮皓揚，然後找了替死鬼，「言惠知」佘詩曼提出案件線索存在的疑點，陪審員一直投票，法官判「邱天雪」樂珈嘉無罪釋放。本來「高淑樺」陳煒準備休庭期間就將「高成彬」劉倬昕送出去，但警察攔截了「高成彬」劉倬昕的車輛，將他帶到看守所收押。

正義女神劇情丨第25集大結局：Live House謀殺案

「高淑樺」陳煒在開庭時就針對「何偉迪」黃庭鋒，「言惠知」佘詩曼已經給他們預估了庭審現場，所以「何偉迪」黃庭鋒沒有上當，否認自己討厭「高成彬」劉倬昕。警方通過「張景翔」馮皓揚生前用的一個小號，發現裡面上傳了很多血腥視頻，視頻下面還有「高成彬」劉倬昕曾經的留言，在其中的一個留言中，推斷「高成彬」劉倬昕已經不能靠虐害小動物滿足心理需求，隨後「言惠知」佘詩曼上了法庭向陪審官遞交了一個視頻，除了有「張景翔」馮皓揚被殺視頻，還有「Lydia」倪嘉雯之死，「胡宇澤」墮樓亡一事，陪審團一直認為「高成彬」劉倬昕犯了蓄意謀殺罪行，「高成彬」劉倬昕在一旁聲嘶力竭稱有人誣陷他，但是於事無補。「高淑樺」陳煒因為犯了包庇罪，被判兩年有期徒刑，而「高成彬」劉倬昕被判處終身監禁，「言惠知」佘詩曼到少年法庭工作。

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許紹雄與「契女」佘詩曼最後合作

《正義女神》是資深演員「Benz雄」許紹雄的遺作，亦是他與「契女」佘詩曼的最後一次合演的作品。兩人之間的火花無疑是本劇的最大焦點與最深的紀念。

佘詩曼回歸與金像男配譚耀文再鬥戲

四屆視后佘詩曼的坐鎮《正義女神》，本身就是收視保證，這次她與金像獎最佳男配角譚耀文，自2004年《無名天使3D》後，暌違超過20年再度合作。兩位實力派演員精彩交鋒，絕對火花四濺。

聚焦未成年犯罪 題材大膽寫實

《正義女神》跳脫傳統律政劇的框架，將鏡頭罕有地對準「未成年人犯罪」這一極具爭議性與社會性的題材。從《正義女神》預告片中可見，劇集將深入探討「縱火案」、「校園霸凌」乃至「姦殺案」等多宗震撼案件，勢必引發話題。

黃金配角陣容 新舊實力派齊聚

《正義女神》配角陣容同樣星光熠熠，不僅有陳煒、周嘉洛、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等多位當紅演員，更有久未露面的文頌嫻驚喜客串。新舊演員同場飆戲，為劇集增添了更豐富的層次感與追看性。

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