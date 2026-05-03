姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差

4月30日是本地人氣男團MIRROR成員姜濤的27歲生日，一眾「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）為偶像舉行了盛大的生日應援活動。由於姜濤自小在銅鑼灣居住，粉絲們每年都在該區重金應援，除了租下多個大型廣告牌，更連續5年舉辦「免費電車乘車日」，邀請全港市民免費乘坐電車。活動當日，銅鑼灣聚集了逾千名「姜糖」，場面墟冚，該區再次變成「姜濤灣」。

「姜糖」賀姜濤行為惹名廚不滿

然而，這場「姜糖」的年度盛事引發了兩極化的評價。不少市民樂見其成，認為一年一度的慶生活動無傷大雅，更有免費電車可搭。但另一邊廂，部份網民與HoyTV節目《煮題Cook》主持、名廚Jacky Yu（余健志）則對此感到非常反感。

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名廚余健志斥姜糖「集體撞邪」

余健志當日在社交平台發文炮轟，怒斥：「CXS！你班友真係有病！集體撞邪！香港人啲品味去咗邊度？！條路唔係你屋企呀！考慮下其他道路使用者好唔好？！」他認為粉絲的行為已嚴重影響其他道路使用者。該帖文隨即引發網民熱議。余健志其後再發長文補充，指慶祝本身沒有問題，但不能接受大批粉絲們站在馬路前，大聲叫囂及舉牌，認為此舉完全阻塞行人路，令他感到憤怒和無奈。

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疑似「姜糖」反擊暗踩余健志廚藝

帖文引來不少網民認同，認為公眾地方的秩序應被尊重。不過，亦有不少疑似「姜糖」留言反擊，指余健志作為公眾人物言論過激，更有粉絲將戰火燒到其專業上，留言攻擊其廚藝：「好似個廚師煮嘢食好似屎咁難食，但慘得過有班客覺得係美食一樣。」余健志則回應指，粉絲支持偶像是個人喜好，但前提是不應影響他人。

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