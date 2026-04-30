姜濤中一輟學｜人氣王「擺烏龍」唔止讀到中一？MIRROR學歷起底  Edan呂爵安榮封學霸擔當

人氣男團MIRROR成員姜濤，昨天（29日）在社交媒體上投下震撼彈，承認曾為面子而虛報學歷，指自己實際上只有中一程度，事件旋即引發全城熱話。儘管如此，今天（30日）是姜濤的生日，銅鑼灣一如既往地變成了「姜濤灣」，大批「姜糖」（姜濤粉絲稱號）為他舉辦生日應援活動，人氣絲毫未受影響。

姜濤學歷是中學畢業？

對於姜濤自稱「中一學歷」，不少網民感到困惑。有網民指出，姜濤雖然在傳統中學只讀到中一，但他之後在青年學院（邱子文）修畢了運動教練文憑，該課程在香港的資歷架構下屬於第三級，實際上等同於中學畢業的程度。因此，嚴格來說，姜濤並非只有中一學歷，而是透過另一種方式完成了中學階段的學習。或許姜濤是想坦誠面對過去在傳統教育體制下的經歷，但他的努力和後續進修的成果同樣值得肯定。

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Edan呂爵安成學霸之首

事實上，MIRROR隱藏著不少學霸。其中呂爵安（Edan）絕對是學霸擔當，他在DSE（中學文憑試）中考獲最佳五科25分的佳績，遠超自己預期的20分，最終成功入讀第一志願——香港大學的工商管理學（資訊系統）學士課程。

Anson Lo、Ian成績驕人

另外兩位「學霸」Anson Lo（盧瀚霆）和Ian（陳卓賢）的學業成績亦同樣出色。Anson Lo在DSE中考獲23分，其中中文科更取得5*的優異成績，其後入讀香港城市大學的工商管理學學士（商業分析），但為了追尋跳舞夢想而中途退學。而Ian則畢業於競爭相當激烈的香港城市大學公共政策與政治系。

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MIRROR成員學歷背景多元

除了三位學霸，隊中其他成員的學術背景亦相當多元。同樣擁有大學學位的還有畢業於香港城市大學的Alton（王智德）和Stanley（邱士縉），他們分別修讀電子物流及科技管理學與電腦科學。Frankie（陳瑞輝）則持有香港理工大學酒店業管理（榮譽）理學士學位。

Lokman、AK中學畢業

在副學士及高級文憑方面，Jer（柳應廷）在香港浸會大學國際學院完成了傳理學文學副學士課程，更曾任職娛樂記者；Tiger（邱傲然）則畢業於香港浸會大學電影學院的高級文憑。而隊長Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生）和Jeremy（李駿傑）均在完成中學後，便投身演藝圈追尋夢想。

