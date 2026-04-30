姜濤27歲生日後援會續辦「電車免費日」 林寶堅尼護航「姜濤號」 姜糖明言擔心偶像情緒

今日（30日）是姜濤27歲生日，姜濤香港後援會（後援會）自5年前開始便於他生日正日舉辦「4.30姜濤生日電車免費乘車日」，今年也不例外，後援會今早於屈地街電車廠舉行啟動禮，逾50姜糖（粉絲暱稱）出席活動，現場設有3個打卡位和輕食區，到場的姜糖亦獲贈紀念品一份，兩架「姜濤號」與一架掛上「姜濤生日快樂」橫額和滿滿汽球的派對電車，先後由電車廠向「姜濤灣」（銅鑼灣）出發，沿途有姜糖圍觀，亦有警察維持秩序，車上和沿途的姜糖不斷高呼「姜濤，生日快樂」，又唱生日歌，甚至有開篷跑車經過時高舉「姜」燈牌，當「姜濤號」駛到「姜濤灣」時，逾千粉絲站在馬路兩邊高聲歡呼，氣氛非常熱鬧。

姜糖梁小姐︰愛姜濤

梁小姐專誠從三藩市回港，前日才落機，昨日出席完生日會，今日又到來電車活動，稱去年開始，在姜濤生日前回港為他慶生，早前姜濤在香港的9場演唱會以及外地的巡唱亦有去支持。談及姜濤昨日在生日會上的真情剖白，同時提到學歷，和入行後開工時試過爆玻璃等情緒問題，梁小姐表示聽完後十分感觸，「想讓他知道，我們點都會撐他！繼續努力。（擔心他的情緒？）會！相信他處理到，希望他繼續行落去，我們永遠支持他，所有姜糖都愛他。」談到今次回港花費多少？她表示無計過，指人生苦短，想做就做。

男姜糖欣賞偶像敢於剖白

男姜糖數量也不少，黃先生喜歡了姜濤多年，笑指與朋友都很喜歡他，指男姜糖較意追星。他連續5年參與姜濤生日電車免費乘車日活動，昨日都有出席生日會，大讚氣氛好，姜濤在台上的感言，十分正面，「用男士身份去想，如果在阿姜這個年紀，也會胡思亂想。他說出自己的感受，是個好開始，也是他開始變得成熟的時間。我完全沒有擔心他，他肯在一個公開場合去講，是好好的起步，祝他開心健康。（覺得姜濤如何能走出情緒困局？）他性格是喜歡自己解決問題，要他自己消化，慢慢就好，我們會繼續做現在的事去鼓勵他。」