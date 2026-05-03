「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止

「東張女神」鄧凱文（Eris）去年6月因一張與TVB總經理曾志偉的合照，引發網民熱議。照片中，她疑似靠在曾志偉的胯下位置。事隔多月，鄧凱文近日首次開腔回應事件，為這場「胯下之謎」解畫。

鄧凱文首回應「胯下風波」

去年，在TVB高層樂易玲的生日派對上，一張由《中年好聲音》評審張佳添分享的照片意外瘋傳。照片中，現年26歲的《東張西望》主持鄧凱文在採訪曾志偉時，位置剛好在其雙腿之間，親暱的動作瞬間成為全城焦點。

相關閱讀：「東張女神」鄧凱文騷小背心洶湧上圍 酒店房內爆誘惑金句 冧暈《魔音女團》導師陳奐仁

鄧凱文：進入了忘我境界

近日，鄧凱文在訪問中首次正面回應。她解釋當時採訪太投入，進入了「忘我境界」，完全沒有留意到自己的位置。她重申：「其實只是幾秒內發生的事，完全沒有身體接觸。」她形容當時現場環境擁擠，自己為了工作，在一片「好逼啊！我來了！」的歡呼聲中，沒多加思索就找了個位置。她坦言沒想到一張隨意的照片會被外界放大，並承諾經一事長一智，未來會更認真檢討自己作為公眾人物的言行舉止，尤其注意在鏡頭前的儀態和身體距離，避免再產生誤會。

鄧凱文轉戰《魔音女團》

雖然曾陷於風波，但鄧凱文的人氣絲毫未減。近日她積極參與TVB新節目《魔音女團》，並在活動中勇奪「最佳調皮獎」，這是她加入TVB後首次獲得的獎項，對她而言意義重大。活動當日，鄧凱文以一身亮麗可愛的白色短裙戰衣登場，配上白色長靴，造型青春活潑，充滿少女氣息，與《魔音女團》的形象十分匹配。

鄧凱文身材澎湃受歡迎

自擔任《東張西望》外景主持以來，鄧凱文憑藉亮麗外貌與出眾身材，迅速被封為新一代「東張女神」。她從不介意展現性感一面，其個人IG上載了海量「福利圖」，大方分享美好身段，吸引了大量粉絲追蹤，人氣持續高企。

相關閱讀：《魔音女團》16位練習生全新資料相公開 紅髮俞可程勁搶眼 獲讚有韓妹feel